CPI deve convocar empresa que denunciou esquema de propina de vacinas

Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID no Senado Federal Alessandro Vieira (Cidadania/SE) apresentou um requerimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID para ouvir o representante da empresa Davati Medical Supply. Nesta terça-feira (29/6), foi divulgada uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo em que ele relata ter recebido um pedido de propina para venda de vacinas da AstraZeneca.





Já apresentei o pedido de convocação do representante da empresa Davati, que relata ter recebido um pedido de propina para venda de vacinas. Brasileiros morrendo de Covid e bandidos atrás de vantagens ilícitas. Precisamos apurar tudo. A CPI segue avançando. pic.twitter.com/sdVAgxpDwE %u2014 Senador Alessandro Vieira (@Sen_Alessandro) June 30, 2021





Segundo Luiz Paulo Dominguetti Pereira, representante da empresa, ele se encontrou com o diretor de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, pediu propina de US$ 1 por dose da vacina AstraZeneca para fechar contrato.

No requerimento apresentado, o senador diz que Luiz Paulo deve esclarecer as afirmações feitas ao jornal Folha de São Paulo. "Para que seja possível esclarecer a afirmação feita ao jornal Folha de São Paulo de que o Governo Bolsonaro teria pedido propina de um dólar por dose de vacina por meio do diretor de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, faz-se necessária a convocação do Sr. Luiz Paulo Dominguetti Pereira, representante da empresa Davati Medical Supply."