Randolfe sobre denúncia de propina por vacina: 'Corrupção! Ladroagem!'

Vice-presidente da CPI da COVID no Senado Federal, Randolfe Rodrigues (foto: Agência Senado) O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, atacou o governo Bolsonaro após denúncia de propina na compra de vacinas. Ele e o senador Alessandro Vieira (Cidadania/SE) apresentaram um requerimento para convocar o representante da empresa que denunciou o esquema.









CORRUPÇÃO! LADROAGEM!

Estou, junto c/ o Senador @Sen_Alessandro, apresentando requerimento de convocação do Sr. Luiz Paulo Dominguetti Pereira, representante da Davati Medical Supply. O mesmo detalha o pedido de propina por parte do Governo Bolsonaro. https://t.co/SfKIFYXnml %u2014 Randolfe Rodrigues %uD83D%uDC89%uD83D%uDC53 (@randolfeap) June 29, 2021

Em seguida, ele acrescentou: "E tudo não passava de corrupção! As pessoas morrendo e os caras ganhando dinheiro!"

E tudo não passava de corrupção! As pessoas morrendo e os caras ganhando dinheiro! — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) June 30, 2021





Luiz Paulo Dominguetti Pereira, representante da empresa, disse em entrevista ao jornal Folha de São Paulo que ele se encontrou com o diretor de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, para negociar a venda de vacinas Astrazeneca. Ele relatou que o representante do órgão pediu propina de US$ 1 por dose da vacina para fechar contrato.