Bolsonaro faz gesto para criança de 10 anos tirar máscara; veja vídeo

Bolsonaro acenou para que a criança tirasse a máscara para recitar a composição (foto: Redes Sociais/Reprodução) Bolsonaro (sem partido) foi flagrado mandando uma criança retirar a máscara de proteção contra a COVID. Durante visita à cidade de Jucurutu, no Rio Grande do Norte, nesta quinta-feira (24/6), o presidente Jair(sem partido) foi flagrado mandando uma criança retirar a máscara de proteção contra a COVID.





Bolsonaro faz gesto para criança de 10 anos tirar máscara em ato oficial no interior do Rio Grande do Norte. A menina aceitou a sugestão, deixando a boca e o nariz descobertos. O presidente sorriu e, também por gestos, agradeceu à retirada da proteção facial contra a COVID. pic.twitter.com/RYsrzUcSdE — Estado de Minas (@em_com) June 24, 2021





No momento, a poeta mirim Fabia Larissa Dantas, de 10 anos, se preparava para uma apresentação de boas-vindas ao chefe do Executivo. Bolsonaro acenou para que a criança tirasse a máscara para recitar a composição. Ela obedeceu.





O uso de máscara no Rio Grande do Norte é obrigatório e é de extrema importância para a proteção contra a COVID-19.





O presidente realiza visita técnica à Barragem de Oiticica, em Jucurutu. O empreendimento vai receber as águas do Eixo Norte do projeto de integração do Rio São Francisco.



O governo deve liberar mais R$ 38 milhões para garantir a sua continuidade. Toda a obra está orçada em R$ 657,2 milhões e o governo espera a conclusão até dezembro de 2021.