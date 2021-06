Quem é Joaquim Alvaro Pereira Leite, novo ministro do Meio Ambiente

Joaquim Álvaro Pereira Leite com o presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido) (foto: Reprodução/Twitter) Meio Ambiente passou por troca de comando nesta quarta-feira (23/6). O então ministro Ricardo Salles pediu demissão do cargo, e Joaquim Alvaro Pereira Leite foi nomeado novo chefe da pasta pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O Ministério dopassou por troca de comando nesta quarta-feira (23/6). O então ministropediu demissão do cargo, efoi nomeado novo chefe da pasta pelo presidente(sem partido).

O perfil compartilhou um meme de Chico Buarque mostrando a felicidade por Salles ter saído do ministério e a tristeza por ver quem assumiria o cargo. O nome do novo ministrou não agradou a uma das maiores entidades ambientais do mundo, o, organização não governamental de ambiente, sem fins lucrativos, com mais de 30 anos de luta pacífica em defesa do meio ambiente.O perfil compartilhou um meme de Chico Buarque mostrando a felicidade por Salles ter saído do ministério e a tristeza por ver quem assumiria o cargo.

Isso porque o currículo registrado no site do ministério informa que Leite não tem formação na área ambiental. Por outro lado, ele passou mais de 23 anos como conselheiro da Sociedade Rural Brasileira (SRB) – organização que representa o setor agropecuário no país.





O novo ministro é graduado em administração pela Universidade de Marília (Unimar) e fez um mestrado em MBA Executivo pelo Insper, também em São Paulo.



Ele foi consultor de manejo florestal, diretor de uma incorporadora e teve uma fazenda de café.





No governo Bolsonaro, Joaquim Leite entrou para o ministério em 2019, no Departamento Florestal, onde ficou até abril do ano passado.



Depois, foi para a Secretaria de Florestas e Desenvolvimento Sustentável, que foi substituída pela Secretaria da Amazônia e Serviços Ambientais, também sob seu comando.