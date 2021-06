Delegado que fez buscas contra Salles é removido de chefia na PF

Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles (foto: Agência Brasil/Reprodução) Polícia Federal Franco Pezzani, responsável por chefiar a operação que fez buscas em endereços do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi demitido da chefia da PF na última quinta-feira (17/6). A informação é do jornal O Globo. O delegado daresponsável por chefiar a operação que fez buscas em endereços do ministro dofoi demitido da chefia da PF na última quinta-feira (17/6). A informação é do jornal

O STF determinou a quebra dos sigilos fiscal e bancário do ministro do Meio Ambiente e de servidores do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama).





Essa não é a primeira mudança na PF ligada a ações contra o ministro do Meio Ambiente. Um dia após apresentar uma noticia-crime contra Salles no Supremo Tribunal Federal, o superintendente da PF no Amazonas, Alexandre Saraiva, foi afastado desse posto e removido para Volta Redonda (RJ).