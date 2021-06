Delegado da PF que denunciou Salles: 'Avisei que não ia passar boiada'

O delegado da Polícia Federal Ricardo Alexandre Saraiva, que denunciou o ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles (foto: Redes Sociais/Reprodução) exoneração do ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, o delegado da Polícia Federal Ricardo Alexandre Saraiva, que denunciou Salles, foi até as redes sociais comemorar a saída do ex-ministro do governo Bolsonaro. Logo após a notícia dado ex-ministro do, o delegado daque denunciou Salles, foi até as redes sociais comemorar a saída do ex-ministro do governo Bolsonaro.





"Eu avisei que não ia passar boiada", escreveu Saraiva nas redes sociais.

Eu avisei que não ia passar boiada. pic.twitter.com/WKwk8e2snK %u2014 Delegado Saraiva (@DelegadoSaraiva) June 23, 2021

Em seguida, o delegado postou, em tom irônico: "E eu continuo delegado da Polícia Federal".

Salles é alvo de duas investigações no Supremo Tribunal Federal (STF). A investigação, chamada de operação Akuanduba, visa apurar crimes contra a administração pública – corrupção, advocacia administrativa, prevaricação e, especialmente, facilitação de contrabando – supostamente praticados por agentes públicos e empresários do ramo madeireiro, diz a PF.

Saraiva foi o responsável pela execução das denúncias.





O STF determinou a quebra dos sigilos fiscal e bancário do então ministro do Meio Ambiente e de servidores do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

A gestão de Salles foi marcada por uma série de polêmicas. A mais conhecida, quando o ministro afirmou, na reunião ministerial de 22 de abril de 2020, que Bolsonaro deveria aproveitar a pandemia para "ir passando a boiada", alterando regras ambientais

*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina