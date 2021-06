Um dia antes da demissão, Bolsonaro elogiou Salles: 'Não é fácil'

AM

Salles é alvo de duas investigações no Supremo Tribunal Federal (STF) (foto: Redes Sociais/Reprodução) exoneração do ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fez um elogio ao advogado e parabenizou Salles pela perseverança de se manter no cargo.

Durante cerimônia no Palácio do Planalto, realizada na terça-feira (22/6), Bolsonaro parabenizou Salles, disse que às vezes a herança do ministérios é uma "penca de processos" e afirmou que lamenta o tratamento dado "por alguns poucos desse outro poder".

“Prezado Ricardo Salles, você faz parte dessa história. O casamento da Agricultura com o Meio Ambiente foi um casamento quase perfeito”, afirmou Bolsonaro.

Em seguida, Bolsonaro disse que "não é fácil" ocupar o Ministério do Meio Ambiente.

