Zelotes: Justiça absolve Lula de suspeita de favorecimento

AM

Lula deve ser candidato nas eleições presidenciais de 2022 (foto: PT/Reprodução) Justiça Federal absolveu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ex-chefe de gabinete Gilberto Carvalho e outras cinco pessoas acusadas pelo Ministério Público Federal de favorecer montadoras por meio de uma edição na Medida Provisória 471 de 2009. A MP tratava de benefícios fiscais.



Leia: absolveu o ex-presidente, o ex-chefe de gabinetee outras cinco pessoas acusadas pelo Ministério Público Federal de favorecer montadoras por meio de uma edição na Medida Provisória 471 de 2009. A MP tratava deLeia: Vídeo compara reação de Bolsonaro e outros presidentes em tragédias

A acusação era de que Lula teria editado uma medida provisória para favorecer empresas do setor automotivo em troca de recebimento de propina. De acordo com o Ministério Público, R$ 6 milhões teriam sido prometidos pelos empresários para financiar campanhas do PT.





Os réus ligados às montadoras Caoa e MMC também foram absolvidos.

Lula já havia se declarado inocente em diversas ocasiões onde foi questionado sobre o assunto.





O próprio Ministério Público afirmou que não havia "robustos indícios de favorecimento privado” e nem evidências mínimas do suposto repasse de R$ 6 milhões para Lula ou Gilberto Carvalho.