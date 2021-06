'Flavinho': internautas fazem memes com Flávio Bolsonaro na CPI

Flávio Bolsonaro e Witzel bateram boca durante sessão da CPI (foto: Reprodução Senado) ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, prestou depoimento, nesta quarta-feira (16/6), à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID. A sessão foi encerrada por volta das 14h, após Witzel se retirar, usando o habeas corpus dado pelo ministro Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal (STF). , prestou depoimento, nesta quarta-feira (16/6), à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID. A sessão foi encerrada por volta das 14h, após Witzel se retirar, usando odado pelo ministro Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal (STF).

Witzel foi questionado pelos senadores sobre o possível desvios nas verbas públicas destinada à saúde e demais assuntos ligados à pandemia. Entre os parlamentares, o filho 01 do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o senador Flávio Bolsonaro (Patriota), também está presente na sessão.





Apesar do assunto sério, nas redes sociais, o depoimento de Witzel tornou-se piada. Assim que a sessão da CPI começou, internautas ironizaram a semelhança entre o nome do ex-governador do Rio de Janeiro e a cantora Whitney Houston.





Logo, os primeiros “memes”, que são piadas criadas por internautas nas redes sociais, foram montados. O nome 'Whitney Houston’ ficou entre os assuntos mais comentados da manhã desta quarta-feira no Twitter Brasil.











O nome da cantora também foi vinculado ao bate-boca entre Witzel e Flávio Bolsonaro . O ex- governador e o senador eram aliados no passado. Entretanto, hoje seguem caminhos diferentes.





As diferenças entre os políticos ficaram mais claras na CPI da COVID. Flávio interrompeu, em vários momentos, a fala de Witzel. Por isso, o relator Renan Calheiros (MDL-AL) perguntou se o ex-governador do Rio se sentia incomodado com a presença do filho de Bolsonaro.





"Não tenho problema com a presença do senador Flávio Bolsonaro. Conheço ele desde garoto, conheço sua família, sua mãe, a Rogéria Bolsonaro, conheço seu pai de longa data. A minha questão aqui não é pessoal , minha questão é constitucional em defesa da democracia”, respondeu.

Como resposta, Flávio respondeu, ironizando: “Que lindo discurso”.

O ex-governador se irritou com a nova interrupção de Flávio e declarou que não é "porteiro'' para ser intimidado. “Se o senhor fosse um pouquinho mais educado e menos mimado, o senhor teria respeito pelo o que estou falando. O senhor me respeite”, disse para o filho do chefe do Executivo.



Flávio Bolsonaro: "O que mata de Covid é o desvio de recursos"

Omar Aziz: "Falta de vacina também tá matando, senador"



Senador apareceu na CPI da COVID após Wilson Witzel dizer que foi perseguido por Bolsonaro após mandar investigar o mandante da execução de Marielle pic.twitter.com/hQJBXb44IY %u2014 Estado de Minas (@em_com) June 16, 2021 "Witzel tem as mãos sujas de sangue pelos mortos de Covid. Enganou os eleitores do Rio, aqui o senhor não vai enganar os senadores"



Flávio Bolsonaro, durante depoimento de Wilson Witzel na CPI da COVID pic.twitter.com/85wdglS1uS %u2014 Estado de Minas (@em_com) June 16, 2021 "Se o senhor fosse mais educado e menos mimado, seria mais respeitado"



Wilson Witzel para Flávio Bolsonaro, que apareceu na CPI da COVID depois de ex-governador do Rio dizer que foi retaliado pelo presidente Bolsonaro depois de investigações do caso Marielle pic.twitter.com/L4AHkC91t5 %u2014 Estado de Minas (@em_com) June 16, 2021





Nas redes sociais, o ‘bate-boca’ gerou memes. Ao som de ‘I will always love you’, da cantora Whitney Houston, internautas brincaram com a antiga parceria que os políticos tinham. O vídeo, que foi publicado no Twitter, conta com imagens de Witzel e Flávio chorando.

Veja vídeo:

Flávio Bolsonaro & Witzel ao som de Whitney Houston na #CPIdaCovid



O Flavinho e o Witz Witz estão aos prantos! %uD83E%uDD23 pic.twitter.com/EXGcUkCzed %u2014 Allan dos Panos%u2618 (@allandospanos) June 16, 2021









O Witzel já falou da Marielle, do porteiro, agora citou o nome do Queiroz ?

O Flávio Bolsonaro: pic.twitter.com/PTXxuFaX7k %u2014 %u0CC3%u2727 Ld %u0CC3%u2727%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDFF4 (@Ld_Cml) June 16, 2021

Entenda fala de Witzel sobre Marielle Franco: Durante a fala de Witzel sobre as investigações do assassinado da vereadora Marielle Franco, Flavio Bolsonaro também virou ‘meme’.

Witzel diz que 'calvário' começou por investigação no caso Marielle Francohttps://t.co/UU6vsehbHH pic.twitter.com/stoValuav6 %u2014 Estado de Minas (@em_com) June 16, 2021

Além disso, Flávio Bolsonaro ganhou um apelido irônico de ‘Flávinho’, que também ficou entre os assuntos mais comentados do dia no Twitter Brasil.





Veja memes:

