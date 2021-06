CPI da COVID: apoiado por decisão do STF, Wilson Witzel abandona depoimento

Witzel tinha até às 16h desta quarta-feira para depor aos senadores na CPI da COVID (foto: Jefferson Rudy/Senado) Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel deixou a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID na tarde desta quarta-feira (16), no Senado, onde prestava depoimento na condição de investigado.



A decisão foi tomada em meio a um questionamento do senador Eduardo Girão (Podemos-CE) sobre gastos públicos com respiradores. Embasado em uma decisão do), odeixou ana tarde desta quarta-feira (16), no, onde prestava depoimento na condição de investigado.A decisão foi tomada em meio a um questionamento do senador(Podemos-CE) sobrecom respiradores.





"Ele acabou de me comunicar que quer se retirar e a gente não pode fazer nada", explica presidente da CPI da COVID, Omar Aziz, ao encerrar a sessão.



Witzel usa habeas corpus dado pelo ministro Nunes Marques do STF e se retira da sessão da CPI da COVID. pic.twitter.com/THuNr6bies %u2014 Estado de Minas (@em_com) June 16, 2021 LEIA MAIS 14:18 - 16/06/2021 Rosa rejeita pedido de Filipe Martins e mantém quebra de sigilo na CPI da Covid

14:05 - 16/06/2021 Governo federal não repassou leitos e boicotou hospitais de campanha, diz Witzel

13:54 - 16/06/2021 Randolfe pede depoimento em reservado de Wilson Witzel à CPI da COVID depoente vai se retirar. Ele está embasado, determino. A comissão foi notificada da decisão do ministro Nunes Marques do habeas corpus número 203/227, impetrado em favor do depoente Wilson Witzel, com o seguinte dispositivo: defira o pedido de habeas corpus para dispensar o paciente caso queira de comparecer perante à CPI da Pandemia e, em caso de opção pelo comparecimento, garantir o direito ao silêncio ao não assumir o compromisso de falar a verdade em razão de condição de investigado e não de testemunha. E ele acabou de me comunicar que quer se retirar da sessão, e a gente não pode fazer absolutamente nada”, afirmou o senador Omar Aziz (PSD-AM), presidente da CPI, ao saber da decisão. “Senador Girão, o. Ele está embasado, determino. A comissão foi notificada da decisão dodonúmero 203/227, impetrado em favor do depoente, com o seguinte dispositivo: defira o pedido de habeas corpus para dispensar o paciente caso queira de comparecer perante à CPI da Pandemia e, em caso de opção pelo comparecimento, garantir o direito ao silêncio ao não assumir o compromisso de falar a verdade em razão de condição de investigado e não de testemunha. E ele acabou de me comunicar que quer se retirar da sessão, e”, afirmou o senador Omar Aziz (PSD-AM), presidente da CPI, ao saber da decisão.





Na sequência, ao deixar a comissão, Witzel disse: “Agradeço a oportunidade, senhor presidente, agradeço as perguntas, e tenho certeza que muito temos a contribuir futuramente. Muito obrigado”.





Com o habeas corpus, Witzel poderia não comparecer ou até permanecer em silêncio quando considerasse oportuno. O ex-governador foi à CPI e depôs por cerca de três horas e 20 minutos.





A decisão frustra os senadores, que tinham até às 16h desta quarta-feira para tomar o depoimento do investigado. Conforme informado durante o depoimento, uma nova oitiva, mas de forma reservada, será articulada para que Witzel aborde temas que correm em segredo de Justiça.

A presença de Witzel atendeu a requerimentos dos senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente da CPI, e Alessandro Vieira (Cidadania-SE), membro titular.



O ex-governador, retirado do cargo após suspeitas de desvios nas verbas públicas destinada à saúde, deve ser questionado justamente por esse ponto e demais assuntos ligados à pandemia. Antes de sofrer impeachment, em abril deste ano, ele foi afastado do cargo em agosto de 2020.





Witzel é a 18ª pessoa ouvida pela CPI. A comissão apura possíveis ações e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia do coronavírus e repasses de verbas a estados e municípios e foi instalada em 27 de abril deste ano. Nesta quinta-feira (17), a expectativa é de que o empresário Carlos Wizard preste depoimento.