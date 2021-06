Aziz: esperamos que decisão do STF sobre governadores não saia em cima da hora

O presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (PSD-AM), disse esperar que a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a ação de governadores para não comparecerem à comissão não "saia em cima da hora". No dia 28 de maio, chefes de 17 Estados e do Distrito Federal pediram à Corte um salvo-conduto para não comparecerem à CPI. Mas, até o momento, a ministra Rosa Weber não decidiu no processo.



Aziz disse ser importante que a decisão da ministra não seja dada com muita proximidade das datas marcadas para os depoimentos dos governadores. A CPI aprovou convocação de nove governadores, entre eles do Amazonas, Wilson Lima (PSC) - que conseguiu uma decisão individual de Rosa para não falar à CPI.



"A gente espera que decisão do STF não saia em cima da hora, se não vai nos prejudicar", disse o presidente da CPI. Ele lembrou que, se os governadores conseguirem o aval para não depor, será preciso reprogramar a agenda de oitivas da comissão.