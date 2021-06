Eduardo Braga diz que governo do Amazonas não comprou usinas de oxigênio

Eduardo Braga (MDB-AM) disse durante a CPI da COVID nesta terça-feira (15/6) que o governo do Amazonas não comprou usinas de oxigênio para as unidades de saúde do estado, mesmo tendo sido alertado pela fornecedora White Martins do risco de escassez do insumo devido à alta demanda. O senador(MDB-AM) disse durante a CPI da COVID nesta terça-feira (15/6) que o governo do Amazonas não comprou usinas depara as unidades de saúde do estado, mesmo tendo sido alertado pela fornecedora White Martins do risco de escassez do insumo devido à alta demanda.





Segundo o ex-secretário de Saúde, os editais de compra lançados foram "fracassados'' e que neste momento está em processo de aquisição.

Eduardo Braga também apresentou uma carta encaminhada pela fornecedora de oxigênio White Martins ao governo do Amazonas, em 16 de julho de 2020. Nela, foi informado que o pedido de carregamento de cilindros feito pelo estado na época não seria suficiente para atender a demanda dos hospitais. O mesmo alerta foi reforçado em 9 de setembro.





"Fecharam o hospital de campanha no mês de julho por decisão do governo do estado. Não foi por decisão do governo federal. A omissão do governo federal é que, como comandante da comissão tripartite, tinha que ter agido para impedir essa sandice", afirmou.





O senador também disse anteriormente que o Ministério Público do Amazonas informou que o Plano de Contingência da pandemia não foi colocado em prática pelo governo estadual.





"Tivemos momentos, e o senador Omar sabe disso, de filas de UTI no Amazonas desesperadores e com números alarmantes que nenhuma cidade no Brasil registrou. E o Plano de Contingência que estabelecia até o dia 12 de dezembro ampliações de vários leitos em várias unidades, não se realizou”, declarou.