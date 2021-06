Kalil sobre Zema com Bolsonaro: 'Ficou ao lado de quem não defendeu a vida'

Alexandre Kalil confirmou nesta segunda-feira (14/6) que vai se candidatar ao governo de Minas Gerais nas eleições de 2022 (foto: Tulio Santos/EM/DA Press)

O prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) disse que o governador Romeu Zema (Novo) ficou ao lado de “quem não defendeu a vida” ao se referir sobre o relacionamento do gestor estadual com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).





“O recado que eu dou é que agora é tarde, com 500 mil corpos empilhados. Não é hora de mudar de lado. Tem o lado de quem defendeu a vida e de quem não defendeu a vida”. afirmou o prefeito.





Ao ser perguntado se na próxima corrida eleitoral presidencial se posicionaria ao lado de Bolsonaro, Kalil não descartou a opção, mesmo sendo crítico à gestão do presidente, principalmente sob o contexto pandêmico.



“O voto é secreto, mas eu tenho uma tendência de centro. Não aceito carimbo, não quero por uma estrela no peito. Quero me posicionar na hora certa. Eu tenho uma tendência a não ficar com o Bolsonaro? Tenho, claro, até pelo meu jeito de governar. Agora, que eu vou pular no outro colo vai uma distância colossal”, disse.