Acompanhe, ao vivo, o depoimento de Marcellus Campêlo na CPI da COVID

Ex-secretário de Saúde do estado do Amazonas, Marcellus Campêlo. depõe nesta terça-feira (15/6) à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, instalada pelo Senado. do estado do Amazonas,. depõe nesta terça-feira (15/6) à Comissão Parlamentar de Inquérito () da, instalada pelo Senado.









Marcellus Campêlo é alvo da Polícia Federal em investigações sobre desvio de dinheiro no combate à pandemia (foto: Agência Senado/Reprodução) criminosa no Amazonas, apurada pela Polícia Federal. Campêlo pediu exoneração do cargo na pasta estudal, no dia 7 de junho, após o início das investigações. Além disso, o ex-secretário também será indagado sobre as suspeitas de desvio de dinheiro do combate à pandemia , a partir de suposta organizaçãono Amazonas, apurada pela Polícia Federal. Campêlo pediu exoneração do cargo na pasta estudal, no dia 7 de junho, após o início das investigações.





Wilson Lima (PSC), que também é investigado pela PF por desvios de recursos, estava programado para ser ouvido pela CPI na última quinta-feira (10/6), mas recebeu O governador do Amazonas,(PSC), que também é investigado pela PF por desvios de recursos, estava programado para ser ouvido pela CPI na última quinta-feira (10/6), mas recebeu autorização do Supremo Tribunal Federal (STF) para que não comparecesse à reunião . O argumento da defesa do gestor é de que a convocação de um governador seria inconstitucional e violaria o princípio da separação de poderes.





Os requerimentos que pediram a convocação de Marcellus Campêlo foram apresentados pelos senadores Marcos Rogério (DEM-RO) e Alessandro Vieira (Cidadania-SE).



Segundo a Agência Senado, o parlamentar governista disse que o ex-secretário terá de “esclarecer os fatos no tocante ao colapso da saúde no estado do Amazonas no começo do ano”, ao enfrentamento da pandemia pelo governo federal e à fiscalização da aplicação de recursos federais por estados e municípios no combate à pandemia.





A CPI da COVID apura possíveis ações e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia do coronavírus e repasses de verbas a estados e municípios. A comissão foi instalada em 27 de abril deste ano.