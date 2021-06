Rosa Weber autoriza governador do Amazonas a não depor na CPI da COVID

Depoimento de Wilson Lima na CPI da COVID está marcado para esta quinta-feira (foto: Isac Nóbrega/PR)

A ministra, do Supremo Tribunal Federal (), concedeu, no fim da noite desta quarta-feira (9/6) ao governador do Amazonas,(PSC), o direito de escolher se comparece ou não à CPI da COVID. O depoimento de Wilson Lima está marcado para esta quinta-feira (10/6).Caso decida comparecer, ele poderá ficar em silêncio ou deixar o local, se entender que isso seja necessário para sua defesa. O governador também não precisará fazer o juramento de dizer a verdade, se decidir falar à comissão.A defesa do governador do Amazonas acionou o STF contra a convocação nessa terça-feira (8/6). O argumento é de que a convocação de um governador ée viola o princípio da separação de poderes."A convocação do paciente Wilson Lima [...] afronta as cláusulas pétreas da forma federativa do estado e da separação de poderes, consubstanciando, ademais, violação de princípios constitucionais sensíveis relacionados à regra de não intervenção federal nos estados e no Distrito Federal, salvo nos casos excepcionais estabelecidos na própria Carta Magna", afirmou a defesa.Wilson Lima foi convocado para ser questionado sobre temas como suspeitas de desvios de verbas que deveriam ter sido destinadas ao combate à pandemia de; colapso no sistema de saúde do Amazonas; crise no abastecimento de oxigênio em hospitais; e oferta de cloroquina para pacientes com a doença.Ele chegou a ser denunciado pela(PGR) por suspeitas de desvios de recursos no estado. Wilson Lima nega as acusações.