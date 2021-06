CPI da COVID: Alessandro Vieira vai entrar com representação contra Heinze

Alessandro Vieira faz oposição ao presidente Jair Bolsonaro (foto: Senado Federal/Reprodução) Alessandro Vieira (Cidadania-SE) anunciou, nesta terça-feira (8/6), que entrará com uma representação contra o senador Luis Carlos Heinze (PP-RS) no Conselho de Ética do Senado, em razão das "informações falsas" apresentadas pelo parlamentar do Rio Grande do Sul durante a Comissão de Inquérito Parlamentar (CPI) da COVID. O senador(Cidadania-SE) anunciou, nesta terça-feira (8/6), que entrará com uma representação contra o senador(PP-RS) no Conselho de Ética do Senado, em razão das "informações falsas" apresentadas pelo parlamentar do Rio Grande do Sul durante a Comissão de Inquérito Parlamentar





Segundo Vieira, que é opositor de Jair Bolsonaro (sem partido), Heinze "está prestando um desserviço ao repetidamente trazer informações falsas".





O senador Luiz Carlos Heinze é um dos nomes governistas mais alinhados com o presidente na CPI. A favor da cloroquina e do tratamento precoce, o senador já protagonizou algumas discussões sobre o assunto.





Em resposta a Vieira, Heinze diz que as informações não são falsas e fazem parte de estudos.





cloroquina, hidroxicloroquina e ivermectina em casos de COVID não tem comprovação científica.



Leia: Aziz discute com Marcos Rogério: 'Vai perguntar ou veio discursar?' O tratamento precoce e o uso deem casos de COVID não tem comprovação científica.Leia:

Entenda



Ministro da Saúde desde março deste ano, Marcelo Queiroga depõe nesta terça-feira (8/6) à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, instalada pelo Senado. Queiroga depõe pela segunda vez à CPI da pandemia e, assim como na outra oportunidade, fala na condição de testemunha.





Queiroga é uma das 12 pessoas já ouvidas pela CPI. Ele depôs em 6 de maio, ainda na primeira semana de oitivas , e retorna após algumas “brechas” deixadas no primeiro depoimento.





Os senadores Humberto Costa (PT-PE), Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e Randolfe Rodrigues (Rede-AP) assinam os requerimentos que proporcionaram o retorno do ministro.





A CPI da COVID apura possíveis ações e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia do coronavírus e repasses de verbas a estados e municípios. A comissão foi instalada em 27 de abril deste ano.