Alvo da Polícia Federal, governador do Amazonas é aliado de Bolsonaro

Wilson Lima (D), ao lado do presidente Jair Bolsonaro (foto: Redes Sociais/Reprodução) Jair Bolsonaro (sem partido), o governador do Amazonas, irregularidades na construção do hospital de Campanha Nilton Lins, usado para atender pacientes com COVID-19 no estado. São cumpridos seis mandados de prisão temporária, sendo um deles contra o secretário de Saúde do Amazonas, Marcellus Campelo. Conhecido por ser aliado do presidente(sem partido), o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), virou alvo nesta quarta-feira (2/6) da operação da Polícia Federal que investiga supostasna construção do hospital de Campanha Nilton Lins, usado para atender pacientes com COVID-19 no estado. São cumpridos seisde prisão temporária, sendo um deles contra o secretário de Saúde do Amazonas, Marcellus Campelo.









Em abril deste ano, Wilson Lima sancionou a lei de autoria do deputado Péricles Nascimento (PSL), que concedeu a Bolsonaro o título de cidadão do Amazonas. Recentemente, deu mais provas de sua lealdade ao presidente e sinalizou que o estado aceitaria receber os jogos da Copa América – evento controverso diante do risco da chegada de uma terceira onda da COVID-19 no país.





Manaus, capital do estado que governa, pandemia. O grande aumento de casos de coronavírus e a falta de cilindros de oxigênio em unidades de saúde na cidade, causou em mortes de pacientes por asfixia. Pessoas que dependiam da ajuda respiratória tiveram que ser transportadas de avião para outros estados e familiares de internados tentavam comprar cilindros com o gás para tentar salvar a vida de entes. Em janeiro,, capital do estado que governa, presenciou uma das maiores crises sanitárias do país durante a. O grande aumento de casos de coronavírus e a falta de cilindros deem unidades de saúde na cidade, causou em mortes de pacientes por asfixia. Pessoas que dependiam da ajudativeram que ser transportadas de avião para outros estados e familiares de internados tentavam comprar cilindros com o gás para tentar salvar a vida de entes.





Wilson Lima chegou a decretar fechamento dos serviços não essenciais no estado em dezembro de 2020, período em que o local já vivenciava o agravamento de casos e internações por coronavírus. Porém, após pressão por parte da população que era contra a medida mais restritiva, voltou atrás e decidiu reabrir os estabelecimentos.





CPI da COVID, em 20 de maio, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pauzello, cidade. Durante seu depoimento nada COVID, em 20 de maio, o ex-ministro da Saúde, Eduardo disse que Bolsonaro desistiu de intervir durante a crise no sistema de saúde do Amazonas após ouvir de Lima que não havia necessidade do auxílio do governo federal. Nas eleições de 2018, o chefe do Executivo recebeu 65,72% dos votos válidos na





colapso sanitário na capital, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) informou ao Ministério da Saúde sobre a situação. "Nunca houve recusa do Estado para qualquer tipo de ajuda relacionada às ações de enfrentamento à COVID-19. Além disso, o Governo do Amazonas sempre pediu a colaboração federal para auxiliar no combate à pandemia", disse Wilson Lima, em nota. O governador negou a afirmativa do general e disse que em 7 de janeiro, cerca de uma semana antes dosanitário na capital, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) informou ao Ministério da Saúde sobre a situação. "Nunca houve recusa do Estado para qualquer tipo de ajuda relacionada às ações deà COVID-19. Além disso, o Governo do Amazonas sempre pediu a colaboração federal para auxiliar noà pandemia", disse Wilson Lima, em nota.

Governador será ouvido na CPI da COVID

aplicação de recursos federais repassados aos estados para o combate à COVID-19. Conforme cronograma, ele será ouvido pelos senadores em 29 de junho, o primeiro de um chefe do Executivo estadual. Wilson Lima está entre os governadores convocados para prestar depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia, no Senado, e esclarecer ade recursos federais repassados aos estados para o combate à COVID-19. Conforme cronograma, ele será ouvido pelos senadores em 29 de junho, o primeiro de um chefe do Executivo estadual.





Carlos Almeida Filho (sem partido), comemorou a convocação do seu companheiro de gestão. Desde das polêmicas às investigações de corrupção que atingem a gestão amazonense na pandemia, O vice-governador do Amazonas, o defensor público(sem partido), comemorou a convocação do seude gestão. Desde das polêmicas às investigações de corrupção que atingem a gestão amazonense na pandemia, Carlos Almeida desfez laços com Wilson Lima





"Será uma excelente oportunidade para tornar ainda mais evidentes as ações do próprio governador que resultaram no verdadeiro desastre que atingiu o Estado", disse o vice-governador.