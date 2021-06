Deputado João Vitor Xavier nega mudança para o PSD de Kalil

João Vitor Xavier confirmou encontro com Kalil, mas descarrou a possibilidade de mudança de partido (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

O deputado estadual João Vitor Xavier (Cidadania) foi às redes sociais nesta terça-feira (1º/6) para negar que esteja de mudança para o PSD, partido do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil.



O site MoonBH noticiou um encontro do chefe do Executivo municipal para fazer as pazes – eles foram adversários na eleição passada e chegaram a trocar farpas – e João Vitor negociar sua ida para a legenda.





“Sou presidente do Cidadania, em Minas Gerais. Partido com o qual me identifico e tenho enorme prazer em compor seus quadros. Conversar com políticos é parte da atividade de todos que fazem vida pública”, afirmou Xavier, que confirmou o encontro com Kalil.





João Vitor Xavier foi adversário de Kalil nas últimas eleições municipais. O radialista ficou na terceira posição, obtendo 9,22% dos votos válidos (114 mil votos).





O deputado estadual, que preside o Cidadania, está na legenda desde 2019. Ele foi eleito vereador de Belo Horizonte em 2008 pelo Partido Republicano Progressista (PRP). De 2013 a 2019, esteve no Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).





Confira a nota do deputado:





Não é verdade que estou mudando de partido ou que estive com o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, tratando dessa pauta.





Conversar com políticos é parte da atividade de todos que fazem vida pública.





Mentir e inventar fatos é coisa de quem não honra o jornalismo.





Lamentável matéria!