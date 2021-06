CPI da COVID: Nise Yamaguchi revela que governo pagou sua viagem a Brasília

A médica Nise Yamaguchi, que nãoo governo, revelou que o Executivouma de suas viagens a Brasília para discutir a pandemia. Emà Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, nesta terça-feira (1º/6), aafirmou que frequentou o Palácio do Planalto e o Ministério da Saúde diversas vezes durante asanitária que o país enfrenta.

Ao serpelo relator, Renan Calheiros, ela destacou não se recordar de todas as visitas , mas confirmou que se reuniu, inclusive, com o presidente Jair Bolsonaro por cerca de "três ou quatro vezes". Renan perguntou se o governo custeava as viagens. "Eu pagava minhas passagens. Só uma vez que o governo quem pagou", disse.