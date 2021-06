Renan Calheiros pede a Neymar que não aceite a Copa América no Brasil

O relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, senador Renan Calheiros (MDB-AL), aproveitou sua fala inicial na sessão desta terça-feira (1) na CPI para voltar a criticar a realização da Copa América no País. O relator, que afirmou não ser possível fazer um apelo às autoridades competentes para voltar atrás na decisão, se dirigiu à Seleção Brasileira e a seus jogadores, citando especificamente Neymar Jr.



Calheiros pediu a Neymar para que ele não concorde com a realização do evento no País. "Não é esse o campeonato que nós precisamos disputar, nós precisamos disputar o campeonato da vacinação", afirmou o relator. "É esse campeonato (da vacinação), Neymar, que nós precisamos disputar, ganhar, e você precisa marcar gols para que esse placar seja alterado. No campeonato da vacinação, o Brasil ocupa um dos últimos lugares", disse o senador.



"Não permita entrar em campo nesta Copa América, Neymar, enquanto seus amigos, seus parentes, seus conhecidos continuam a morrer e a vacina não chega ao nosso País", concluiu Renan Calheiros.



A Conmebol confirmou nesta segunda-feira, por meio de suas redes sociais, que a Copa América deste ano será realizada no Brasil, mas a decisão não foi bem recebida por membros da comissão. O evento, de 13 de junho a 10 de julho, estava marcado para a Argentina, mas o país foi previamente vetado por causa do aumento dos casos locais de covid-19. No comunicado, a Conmebol agradeceu ao presidente Jair Bolsonaro por acolher e "abrir as portas do País" para o torneio.