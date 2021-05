Renan Calheiros sobre Copa América no Brasil: 'Campeonato da morte'

AM

Renan Calheiros é relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID (foto: Lia de Paula/Agência Senado) (CPI) da COVID, senador Renan Calheiros (MDB-AL), utilizou as redes sociais, nesta segunda-feira (31/5), para criticar a transferência da sede da Copa América para o Brasil, na qual ele classificou como “campeonato da morte”. O relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, senador(MDB-AL), utilizou as redes sociais, nesta segunda-feira (31/5), para criticar a transferência da sede dapara o, na qual ele classificou como













Com mais de 462 mil mortes sediar a Copa América é um campeonato da morte. Sindicato de negacionistas: governo, Conmebol e CBF. As ofertas de vacinas mofaram em gavetas mas o ok para o torneio foi ágil. Escárnio. %u2014 Renan Calheiros (@renancalheiros) May 31, 2021



“Com mais de 462 mil mortes, sediar a Copa América é um campeonato da morte”, escreveu o senador. “Sindicato de negacionistas: governo, Conmebol e CBF (Confederação Brasileira de Futebol). As ofertas de vacinas mofaram em gavetas, mas o ok para o torneio foi ágil. Escárnio”, completou.

Pelas redes sociais, internautas chamam o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de “genocida”. As críticas ao presidente ocorrem após a Conmebol anunciar a mudança de sede do torneio e fazendo agradecimentos diretos ao chefe do Executivo por viabilizar a possibilidade.

Na tarde desta segunda-feira, Conmebol e CBF conversam com governos estaduais e proprietários de estádios para definir as sedes da Copa América, depois de Argentina (por causa da pandemia) e Colômbia (em instabilidade política) deixarem a organização da edição 2021.



O estádio Mané Garrincha, em Brasília já está confirmado.



* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.