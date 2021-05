Bolsonaro volta a pedir ajuda das Forças Armadas para 'normalizar' o Brasil

Durante visita ao, realizada nesta quinta-feira (27/5), o presidente Jair(sem partido) afirmou que oestá longe da normalidade e voltou a dizer que conta com os militares para preservar a liberdade no país.

“O que queremos é paz, progresso e, acima de tudo, liberdade. A gente sabe que esse último desejo passa por vocês (militares). Vocês é que decidem, em qualquer país do mundo, como aquele povo vai viver", afirmou o presidente.

Bolsonaro viajou para inaugurar uma ponte, chamada de Rodrigo Cibele, na Amazônia. O local é passagem para o território Yanomami, alvo de invasões de garimpeiros ilegais. A ponte tem 18 metros de extensão.

O evento consta da agenda presidencial e a Prefeitura de São Gabriel, considerado o distrito mais indígena do Brasil, afirmou que as lideranças locais “estão tranquilas e vão receber o presidente Bolsonaro com festa”.





Yanomami divulgaram uma carta de repúdio à visita de Bolsonaro em suas terras.



Para eles, o objetivo do que seria a primeira ida de Bolsonaro a uma terra indígena é somente para tratar e tentar acordar “a legalização de mineração no território Yanomami”.



* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.