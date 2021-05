Dilma Rousseff tem alta médica após hospitalização por mal-estar

Ex-presidenta Dilma passou horas internada para fazer exames médicos (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Após algumas horas internada em uma casa de saúde de Porto Alegre (RS), a ex-presidentarecebeu alta médica na tarde desta terça-feira (25/5). Ela havia sido hospitalizada para fazer exames por causa de um mal-estar Durante a bateria de testes, nenhum problema foi constatado. Filiada ao, Dilma tem 73 anos e deixou o Palácio do Planalto em 2016.A ex-presidenta foi atendida pela equipe do Hospital Moinhos de Vento. Ela procurou ajuda profissional após mal-estar ocorrido na noite dessa segunda (24).“A assessoria de imprensa da ex-presidenta Dilma Rousseff informa que ela concluiu os exames realizados no Hospital Moinho de Ventos, em Porto Alegre, e teve alta por volta das 15h30 desta terça-feira, 25. Ela já está em casa, em bom estado de saúde e consciente. Nada foi registrado nos exames feitos nesta tarde sob a supervisão do médico Paulo Caramori”, lê-se em nota enviada à imprensa pelo staff de Dilma.Mineira de Belo Horizonte e militante contra a ditadura militar, Dilma esteve no PDT, de Leonel Brizola, antes de rumar ao PT. Ela foi ministra da Casa Civil em parte do governo de Luiz Inácioda Silva.Em 2016, deixou a presidência da República durante o segundo mandato por causa de um. Dois anos depois, tentou ser senadora por seu estado natal, mas não conseguiu se eleger.