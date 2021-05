'O governo é o responsável por tantas mortes', diz Xuxa Meneghel; assista

Famosos pedem o impeachment de Bolsonaro por conta das atitudes durante a pandemia (foto: Reprodução/Instagram)

A apresentadora Xuxa Meneghel publicou um vídeo nas redes sociais, na tarde desta segunda-feira (24/5), pedindo o impeachment do presidente Jair Bolsonaro.

Em sua publicação, a artista disse: “Eu também faço parte do Movimento Vidas Brasileiras, somos cidadãos brasileiros de todas as áreas sem motivação partidária ideológica. O governo é o principal responsável por tantas mortes”.





“Entregamos um pedido de impeachment do presidente da República por crimes de responsabilidade”, finaliza.





Assista:

'O governo é o responsável por tantas mortes', diz Xuxa Meneghel; assistahttps://t.co/nb4Uue0Uns pic.twitter.com/9zGu3KAbc5 — Estado de Minas (@em_com) May 24, 2021







Entre os famosos estão o influenciador digital Felipe Neto, o humorista Fábio Porchat e o comentarista esportivo e ex-jogador Walter Casagrande Júnior. Até hoje, já são 117 pedidos protocolados contra o presidente.





O grupo representa o movimento "Vidas Brasileiras", que reúne pessoas sem vínculo partidário e pede a saída do presidente "por sua condução desastrosa no combate à pandemia da COVID-19".





O pedido elenca uma série de atos do presidente que estariam violando a Constituição e configurando crime de responsabilidade, como divulgação de informações falsas; o estímulo do uso de medicamentos sem eficácia para tratar a COVID-19, como a cloroquina e a ivermectina; e a determinação do aumento de produção de hidroxicloroquina no laboratório do Exército.





* Estagiário sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.