Deputados federais mineiros esquentam bancada com bate-boca em rede social

Deputado federal Aelton Freitas (PL-MG) e deputado federal Léo Motta (PSL-MG) (foto: Câmara dos Deputados) bancada mineira da Câmara dos Deputados. O deputado Aelton Freitas (PL-MG) se irritou com o colega parlamentar Léo Motta (PSL-MG) no último domingo (23/5). A confusão foi motivada pela visita do deputado do PSL em Iturama, na Região do Triângulo Mineiro, cidade natal de Aelton, e pelo fato de acusar o prefeito de não aplicar os recursos enviados pelo governo federal para combater a pandemia de COVID-19 no Hospital Muncipal. Clima esquentou nada Câmara dos Deputados. O deputado(PL-MG) se irritou com o colega parlamentar(PSL-MG) no último domingo (23/5). A confusão foi motivada pela visita do deputado do PSL em, na Região do Triângulo Mineiro, cidade natal de Aelton, e pelo fato de acusar o prefeito de não aplicar os recursos enviados pelo governo federal para combater a pandemia deno Hospital Muncipal.





11:11 - 24/05/2021 General Santos Cruz critica Bolsonaro e Pazuello: 'Péssimo para o Brasil' informações a respeito da utilização de recursos exclusivos para gastos com a pandemia, enviados pelo governo federal. Esta posição de investigar estados e municípios tem sido adotada por senadores aliados ao governo Bolsonaro na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID no Senado Federal. Léo Motta tem feito um levantamento nos 853 municípios de Minas pedindoa respeito da utilização de recursos exclusivos para gastos com a, enviados pelo governo federal. Esta posição de investigar estados e municípios tem sido adotada por senadores aliados ao governo Bolsonaro na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID no Senado Federal.





Ao Estado de Minas, Motta informou que recebeu denúncias de pessoas na cidade dizendo que o Hospital Municipal de Iturama estaria fazendo atendimento híbrido entre pacientes com COVID-19 e a ala comum, por isso foi até o local averiguar. Ele transmitiu em suas redes sociais a discussão com o prefeito da cidade, Cláudio Burrinho (PSC), na porta do hospital, e o acusou de não ter aplicado recursos repassados pelo governo federal. No vídeo, o prefeito alega que os recursos foram repassados para a gestão passada e que as melhorias do hospital quem define são o Conselho de Ética do município.













No domingo (23/5), Aelton enviou um áudio para o colega acusando a falta de ética. “Já estou na política há 18 anos e nunca tive, entre os meus pares, um desacato, um desagrado, um dissabor, uma insatisfação. Espero ainda ter o prazer de ser seu companheiro, de ser seu colega, mas quero te cumprimentar pela sua falta de ética, pela sua incoerência e pela sua maneira errada de tocar política como você está tocando.





Pelo que eu tô vendo, Iturama não é a primeira cidade que você faz essa palhaçada, que pelo jeito você é um falastrão. Sem ser semana que vem, mas na outra eu estou em Brasília, estou à disposição para conversar com você do jeito que quiser, conversar no nível que você quiser. Se quiser ser amigo, estou à sua disposição, se quiser tocar do jeito que quiser, estou à sua disposição. Na minha cidade eu te peço que não faça essa palhaçada como fez e nem tenta que nós dois podemos não nos dar muito bem. Espero te conhecer, ser seu colega e trabalhar com você.





Você conseguiu me tirar do sério. Pelo jeito você é um moleque, mas vamos tentar reverter e passar por cima. Se não vou te levar no Conselho de Ética, vou te levar onde for preciso, vou te mandar a put* que pariu", disse o deputado Aelton Freitas.





Em nota publicada nesta segunda-feira (24/5), ele voltou a citar que o deputado federal agiu de forma desrespeitosa com a população de Iturama.





“No último sábado [22/5], a minha querida população de Iturama, tão pacífica e ordeira, assistiu a uma espetacularização ocasionada por um Deputado Federal que, de forma desrespeitosa e agressiva invadiu a instituição de saúde, expôs pessoas, e tentou ridicularizar a forma competente e atuante que a administração municipal tem conduzido o sistema de saúde do município nesse momento tão crítico da pandemia da COVID-19.





Nesse espetáculo de circo criado por aquele Deputado, além de desrespeitar a população de Iturama, ele tenta denegrir os representantes do município. Tentativa essa completamente frustrada, uma vez que Iturama possui, hoje, uma administração municipal que tem sido competente no enfrentamento dos problemas do município, e que também pode contar com o trabalho de dois Deputados Federais filhos dessa terra, que têm sido atuantes em defesa dos interesses de Iturama, com mandatos de muito trabalho e realizações por nossa cidade e pelo nosso povo. Prova disso são as inúmeras obras e o legado de conquistas destes parlamentares registrados na história política de nossa região.





O Deputado que se ocupou de vir a Iturama armar um circo de fanfarronices deveria ter se preocupado também em carregar recursos para contribuir com o município. Mas isso não vai afetar e nem diminuir a importância de Iturama no cenário regional e seriedade que a atual administração vem conduzindo essa gestão, e, tampouco denegrir os representantes políticos que tanto tem trabalhado para honrar os votos aqui obtidos. Lamentamos esse episódio e o ridículo papel prestado por aquele Deputado. E ao contrário dele, seguiremos trabalhando de forma séria e eficaz para que Iturama tenha progresso e ofereça as melhores condições a esse povo tão querido.”





O Estado de Minas recebeu também o áudio que o deputado Léo Motta encaminhou em resposta ao deputado Aelton. “Em resposta ao áudio de vossa excelência, quero de pronta resposta dizer que não tenho medo de ameaças, nem de gritos e nem de bravatas. Quanto ao meu direito constitucional como cidadão de ir e vir, quem é o senhor para me impedir de entrar na cidade de Iturama ou qualquer lugar no estado de Minas Gerais ou no Brasil? Eu espero não ser um desprazer em conhecê-lo, porque ainda não o conheço. Deixando claro se a conversa for republicana para o bem-estar da população mineira, estarei aberto. Quanto às bravatas e ameaças explícitas, eu reitero que não tenho medo, não me abalo e estou pronto a qualquer momento que vossa excelência achar para dialogar ao nível que vossa excelência achar o melhor. O meu direito como cidadão e o meu dever como representante do povo, quem é você para ditar o que devo fazer ou não? Passar bem se quiser um diálogo republicano a favor do povo, estou pronto. Caso contrário, passar bem. Deixando claro que a minha visita a esta cidade, que o senhor se acha dono, se deu em virtude de muitas e muitas, centenas de denúncias e pedido de socorro desta população. Um abraço, estarei à disposição sempre para vossa excelência”, respondeu Motta.





Ele reforçou à reportagem que “não acusou ninguém de desvio de dinheiro”.

COVID-19

No último boletim epidemiológico [23/5] publicado pela Prefeitura de Iturama, aponta que a cidade tem ao total, 139 mortes pela COVID-19 e 4.223 casos positivos da doença desde o início da pandemia.

Enquanto o vacinômetro da cidade aponta que 6.918 pessoas receberam a primeira dose da vacina e 3.469 receberam também a segunda aplicação.