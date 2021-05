De máscara, Bolsonaro desembarca no Equador para posse de presidente

No Equador, Bolsonaro desembarca de máscara, equipamento que ele condena (foto: RODRIGO BUENDIA / AFP)

%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDEA%uD83C%uDDE8 De máscara, Jair Bolsonaro chega ao Equador para a posse do presidente-eleito Guillermo Lasso. pic.twitter.com/3w1GH0CLCh %u2014 Eixo Político (@eixopolitico) May 24, 2021

Crítico notódio do uso decomo medida de prevenção contra a COVID-19, o presidente Jair(sem partido) desembarcou neste domingo (23/5) em Quito, no Equador, com o acessório no rosto.O presidente foi fotografado usando um modelo KN95, um dos mais eficientes contra a propagação do novo coronavírus. Ele foi aopara acompanhar a posse do presidente eleito Guillermo Lasso, prevista para ocorrer na segunda-feira (24/5).Considerado liberal e de centro-direita, Lasso derrotou Andrés Arauz, candidato apoiado pelo ex-presidente Rafael Correa, em fevereiro. Na ocasião, Bolsonaro saudou o novo colega: "Estou certo de que estreitaremos ainda mais osque unem nossas nações e trabalharemos pela liberdade em nossa região", escreveu.No Brasil, Bolsonaro só usa máscaras quando é obrigado. A última vez foi em março, em um evento oficial para falar de vacinação. Normalmente, o presidente evita usar o acessório, mesmo em aglomerações, e já, inclusive, questionou a eficácia das máscaras como medida preventiva."Eficácia dessa máscara é quase nenhuma", disse, em agosto do ano passado. Neste domingo (23/5), também sem máscara, ele criticou medidas de isolamento social. O equipamento, porém, é apontado por médicos, especialistas, pesquisadores e órgãos de saúde do Brasil e de outros países como fundamental para evitar o contágio e a transmissão da COVID-19.