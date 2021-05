Alessandro Vieira compara ação de Pazuello com oficial nazista Eichmann

Sessão da CPI foi suspensa após declarações do senador Alessandro Vieira (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) comparou a atuação do ex-ministro de Saúde Eduardo Pazuello à de Adolf Eichmann, chefe da Seção de Assuntos Judeus no Departamento de Segurança de Hitler na Alemanha nazista e um dos principais agentes do holocausto. O relato do parlamentar foi dado durante a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID no Senado Federal desta quinta-feira (20/5).





Saúde ele foi solícito em ajudar às necessidades da população por ele apontadas, como em respiradores para hospitais de Sergipe. Alessandro Vieira afirmou que em encontros passados com o ex-ministro daele foi solícito em ajudar às necessidades da população por ele apontadas, como em respiradores parade Sergipe.



Ele justificou a comparação de Pauzello com Adolf Eichmann dizendo que as falhas em sua gestão foram por causa de ordens vindas ‘do verdadeiro autor’. A sessão foi suspensa após as declarações.





“Eu tenho absoluta convicção que não falhou por decisão sua. Não consigo entender, que 'diabo' de dever de lealdade a vossa excelência imagina ter que faz com que acoberte o verdadeiro autor dessas ordens que o senhor seguiu. Isso é lamentável”, disse o senador.



Pressionado por governistas, o presidente da CPI, Omar Aziz (PSB-AM), informou que vai retirar dos autos a menção ao julgamento do oficial nazista Adolf Eichmann feitas por Alessandro Vieira.





"Falar nesse personagem da história, comparando o general que tem origem judaica com um nazista é uma situação deselegante”, disse Marcos Rogério (DEM-RO), em defesa de Eduardo Pazuello.

Pazuello não é um homem mau. É um burocrata que seguiu ordens sem pensar. Um burocrata que nunca entendeu que sua missão era salvar vidas, não obedecer ao chefe de ocasião. Perdemos milhares de vidas por conta desta visão distorcida. Distorção que Mandetta e Teich rejeitaram. %u2014 Senador Alessandro Vieira (@Sen_Alessandro) May 20, 2021

Posteriormente, em suas redes sociais, Alessandro Vieira comentou mais uma vez sobre a conduta de Eduardo Pazuello, comparada ao perfil de Eichmann.

“É um burocrata que seguiu ordens sem pensar. Um burocrata que nunca entendeu que sua missão era salvar vidas, não obedecer ao chefe de ocasião. Perdemos milhares de vidas por conta desta visão distorcida. Distorção que Mandetta e Teich rejeitaram”, publicou.

Depoimentos

Sucessor de Nelson Teich e antecessor de Marcelo Queiroga no Ministério da Saúde, Eduardo Pazuello seria ouvido incialmente em 5 de maio, seguindo a linha do tempo do comando da pasta, mas alegou que estava em isolamento após contato com pessoas com suspeitas de COVID-19.

A CPI da COVID, instalada no Senado em 27 de abril deste ano, apura possíveis ações e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia do coronavírus e repasses de verbas a estados e municípios. Os depoimentos tiveram início em 4 de maio, com Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde.

No dia seguinte, Nelson Teich, sucessor de Mandetta no cargo, depôs. No dia 6 de maio, foi a vez de Marcelo Queiroga, atual ministro da Saúde, prestar depoimento. Em 11 de maio, o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio Barra Torres, depôs.

Fabio Wajngarten, ex-secretário de Comunicação do governo federal, foi ouvido pelos senadores na última quarta-feira (12/5), seguido de Carlos Murillo, ex-presidente da Pfizer no Brasil e atual presidente regional da empresa na América Latina. O boliviano prestou depoimento à CPI na quinta-feira (13/5) da semana passada.

Nesta semana, a CPI deu início às oitivas com o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, na última terça-feira (18/5). As oitivas serão retomadas na próxima terça-feira (25/5), com depoimento de Mayra Pinheiro, secretária de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde.

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz.