CPI dos fura-filas: acompanhe o depoimento do ex-secretário de Saúde de MG

(foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Antecedentes

A Comissão Parlamentar de Inquérito () que investiga indícios de irregularidades na aplicação deem servidores da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) chega nesta quinta-feira (20/5) ao seu momento mais aguardado. Os deputados estaduais mineiros vão tomar o depoimento do ex-chefe da pasta, Carlos Eduardo Amaral, demitido por causa do escândalo dos supostos “fura-filas” O médico é interrogado agora pela manhã, na sede da Assembleia Legislativa. Antes, o prefeito de Betim, Vittorio Medioli (PSD), apresentou argumentos sobre possível desequilíbrio na distribuição de injeção aos municípios. Acompanhe a oitiva ao vivo, em vídeo:Por volta das 10h05, quando Medioli acabou suas alegações, a reunião foi suspensa. Minutos depois, o secretário foi chamado para seu interrogatório.Investigado, Carlos Amaral comparecerá à Assembleia acompanhado de advogados. Paralelamente, os parlamentares já preparam requerimentos que vão embasar o exame sobre os gastos do governo estadual no combate à pandemia. Novas evidências fizeram a oitiva do médico ser adiada sucessivamente O interrogatório vai tratar de tópicos como o uso de vacinas da reserva técnica para imunizar funcionários da Saúde estadual . A revelação foi feita no início de maio, pela diretora de Agravos Transmissíveis da, Janaína Fonseca, em reunião da CPI.Depois, o ex-adjunto da pasta, Luiz Marcelo Cabral Tavares, confirmou a versão, mas não soube apontar legislação que tratava do tema. Ele alegou que a decisão foi tomada de forma colegiada, sustentada por pareceres emitidos pelo setor de Agravos Transmissíveis e pela área jurídica da secretaria.Os deputados, então, solicitaram à Secretaria de Saúde que entregasse documento responsável por oficializar o aval ao uso do contingente reserva, originalmente destinado a excepcionalidades como problemas de acondicionamento ou extravio. O atual chefe da pasta, Fábio Baccheretti, informou que o ofício não existe.O grupo da CPI não tem dúvida de que as vacinas foram retiradas do estoque reserva, que pertence a todos os 853 municípios mineiros. Depois, as doses utilizadas foram faturadas para a Prefeitura de Belo Horizonte, sem que a administração municipal soubesse.A eclosão do caso dos fura-filas gerou a exoneração de Carlos Amaral. Ele foi afastado do cargo que ocupava em 11 de março.Nesta quinta (20/5), o médico voltará à Assembleia pouco mais de dois meses após sofrer grande constrangimento na sede do Parlamento . Ao prestar contas aos deputados sobre as ações tomadas para combater a pandemia, foi questionado sobre os indícios que surgiam sobre possíveis irregularidades na vacinação.São apuradas a imunização de funcionários que dão expediente na Cidade Administrativa. Equipes lotadas em superintendências regionais, sediadas no interior, também estão na mira.