Ministério Público pede que TCU abra investigação sobre o orçamento secreto

(foto: Aência Brasília)

A área técnica do Tribunal de Contas da União (TCU) vaia forma como o Ministério do Desenvolvimento Regional e a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) usaram R$ 2 bilhões dasde relator-geral do Orçamento de 2020 em contratos com empresas privadas . Afoi solicitada pelo subprocurador-geral da República junto ao TCU , Lucas Furtado, ontem.Revelado pelo o orçamento secreto é um esquema montado pelo governo Jair Bolsonaro , em 2020, para beneficiar deputados federais e senadores com ada destinação de dinheiro das emendas de relator-geral (também chamadas RP9) em troca de apoio no Congresso Nacional.Ao contrário das emendas individuais, de bancada e de comissões, o valor das emendas defoi distribuído de forma desigual entre os políticos, de modo a beneficiar aliados do governo. Diferentemente do que acontece com outros tipos de emendas , tais recursos foram destinados mediante acordos secretos, sem que se saiba qual político indicou o quê. Orevelou 101 ofícios que expõem essas negociações e que não estãoNo total, os parlamentares decidiram onde odeveria aplicar ao menos R$ 3 bilhões do Ministério do Desenvolvimento Regional. Parte foi repassada a municípios, mas cerca de R$ 2 bilhões foram destinados a empresas privadas. É sobre esta parcela dos recursos que vai se concentrar a apuração do TCU."O capítulo que se inicia agora é a identificação das empresasde contratos para fornecimento de equipamentos com recursos oriundos do chamado 'orçamento paralelo' (...), empresas essas que supostamente estariam incorrendo em possíveis fraudes e superfaturamentos", diz um trecho do texto assinado por Furtado. Uma parte do orçamento secreto foi usada para comprar tratores a preços acima da tabela de referência do governo, razão pela qual o esquema foi apelidado de "tratoraço" nas redes sociais.Segundo o subprocurador-geral, chamam a atenção as justificativas usadas por alguns deputados e senadores para manter sob sigilo a participação nos acordos para destinação das verbas. "Diante de tão rígido e alegado sigilo com que é tratado o tema (...), não resta outrasenão o aumento no rigor, na urgência e na profundidade das investigações, cabendo aos órgãos que têm por missão velar pelo bom e regular uso dos recursos públicos, envidar todos os esforços para esclarecer os fatos e circunstâncias", escreve o procurador, que cita as reportagens doO ministro do TCU Raimundo Carreiro determinou, ontem, que a áreaatue junto ao governo para garantir a "devida transparência da totalidade dos recursos alocados via emendas parlamentares", segundo o site Jota. O ministro destacou que apenas as emendas parlamentares contam com transparência e citou o caso das RP9, divulgado pelo, como exemplo do que precisa mudar.Anteontem, o jornal mostrou como o atualda Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, participou diretamente da criação do orçamento secreto, quando era ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República.O ministro assinou a exposição de motivos que acompanha o projeto de lei que criou a emenda chamada RP9. O texto deixa claro que foi o ministro quem propôs o projeto. "Diante do exposto, submeto a sua consideração o anexo Projeto de Lei que (...) dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária em 2020 e dá outras providências", escreveu o general a Bolsonaro.Procurado peloantes da publicação da reportagem, o ministro disse que "a iniciativa da criação da RP9 foi da Comissão de Orçamento do Congresso". Após a publicação, porém, ele usou o Twitter duas vezes para criticar a reportagem e acusar o jornal de ter fraudadopara implicá-lo.