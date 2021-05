Deputados de Minas admitem relevância cultural do doce de leite de Viçosa

Famoso doce viçosense, já considerado o melhor do país, caminha para receber nova honraria (foto: Beto Magalhães/EM/D.A Press)

Cataguases pode ser capital do audiovisual

Os deputados estaduais de Minas Gerais reconheceram, nesta quarta-feira (19/5), que o processo de produção dode, na Zona da Mata, é de relevante interesse cultural. O projeto de lei que dá o honroso título à iguaria recebeu o aval dos parlamentares em primeiro turno.O texto, agora, segue para nova análise por parte da Comissão de Cultura daLegislativa. Depois, ficará disponível para a votação final, em segundo turno.O reconhecimento à sobremesa viçosense foi sugerido por Coronel Henrique, do PSL. O doce de leite é produzido por uma fundação gestada pela Universidade Federal de Viçosa (UFV).O produto é eneacampeão do Concurso Nacional de Produtos Lácteos, promovido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig) e pelo Instituto de Laticínios Cândido Tostes.O último dos títulos foi conquistado em 2016.Ao pedir aos colegas o reconhecimento da relevância do doce, Coronel Henrique diz que a iguaria carrega consigo características como “a simbologia, a história, qualidade e tradição”.Também em primeiro turno, os deputados estaduais aprovaram proposta que torna, outra cidade da Zona da Mata mineira, Capital Estadual da Produção Audiovisual. O título foi proposto por Fernando Pacheco, do PV.Osvaldo Lopes (PSD), por seu turno, apresentou texto que autoriza qualquer cidadão a ofertar água e alimentos aem situações de rua.O projeto enquadra como responsável por “maus-tratos” pessoas que, eventualmente, impedirem a disponibilização de comida aos pets abandonados.