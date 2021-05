CPI da COVID: Pazuello afirma que antecipou entrega de oxigênio para Manaus

Eduardo Pazuello, disse na oxigênio para Manaus (AM) em janeiro. Todo estado enfrentou um colapso na saúde, que culminou na morte de pacientes pelo novo coronavírus por asfixia. O ex-ministro da Saúde,, disse na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID que antecipou a entrega depara(AM) em janeiro. Todo estado enfrentou um colapso na saúde, que culminou na morte de pacientes pelo novo coronavírus por









Ele informou à CPI que tomou conhecimento da falta de oxigênio no dia 10 de janeiro em uma reunião com o governador e o secretário de Saúde. Ele completou dizendo que aceitou as ofertas de outros países para ajudar o Brasil. “Todas as ofertas de oxigênio eu aceitei todas, se não foram concretizadas eu não posso dizer porque não chegou”, disse.





No entanto, senadores contrapõem os argumentos do ex-ministro. “Ontem, em depoimento, o ex-chanceler Ernesto Araújo , afirmou categoricamente, que os EUA disponibilizou um avião equipado para transportar oxigênio e que pediu as especificações do governo do estado do Amazonas. Aguardou 1, 2, 3 dias e não recebeu as especificações para informar o governo americano e que o Ministério da Saúde também não deu essas informações. O que nós gostaríamos de entender, porque muitas pessoas morreram, se o Ministério da Saúde não deu essas informações ao Itamaraty e por que o governo do estado não entregou essas informações que levaram a mais de 1.600 pessoas a morrerem no estado do Amazonas”, questionou o senador Eduardo Braga (MDB-AM).





Pazuello respondeu: “Com relação a por que o estado não fez, deveria ter feito, na minha análise. Se não fez, tem que ser questionado. O Ministério nunca foi a estado e o que eu soube foi por telefone. E a resposta é 'sim, temos interesse'. Tem que vir o avião. Quem é que tá negociando isso, quem é que está tratando isso? Sim, o ministério quer todas as possibilidades. Em momento algum me chegou uma solicitação de especificações ou demandas de algo que eu devesse fazer pelo ministério”, afirmou.





Sucessor de Teich e antecessor de Queiroga no Ministério da Saúde, Eduardo Pazuello é o depoente desta quarta-feira (19/5) . Inicialmente, ele seria ouvido em 5 de maio, seguindo a linha do tempo do comando da pasta, mas alegou que estava em isolamento após contato com pessoas com suspeitas de COVID-19.





A CPI da COVID, instalada no Senado em 27 de abril deste ano, apura possíveis ações e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia do coronavírus e repasses de verbas a estados e municípios. Os depoimentos tiveram início em 4 de maio, com Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde.





No dia seguinte, Nelson Teich, sucessor de Mandetta no cargo, depôs . Na quinta-feira (6/5), foi a vez de Marcelo Queiroga, atual ministro da Saúde, prestar depoimento. Terça-feira (11/5), o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio Barra Torres, depôs.





Fabio Wajngarten, ex-secretário de Comunicação do governo federal, foi ouvido pelos senadores na quarta-feira (12/5), seguido de Carlos Murillo, ex-presidente da Pfizer no Brasil e atual presidente regional da empresa na América Latina que prestou depoimento na CPI na quinta-feira (13/5).