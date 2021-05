Carlos Bolsonaro intervém na compra de equipamento de espionagem

Fontes disseram ao Uol que Carlos Bolsonaro pretende reduzir o poder militar na área de inteligência (foto: Reprodução da internet/Redes sociais)

Vereador do Rio de Janeiro (RJ), Carlos Bolsonaro (Republicanos), filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) se envolveu em uma disputa com o alto comando militar do Brasil por causa da compra de um equipamento de espionagem desenvolvido em Israel. As informações são do portal Uol.









A reportagem explica que o Pegasus é um programa de espionagem da empresa NSO Group que já foi usado para espionar computadores e celulares de críticos de governos em diferentes partes do mundo.





Esse equipamento consegue invadir os aparelhos sem deixar rastros de quem foi o responsável pelo acesso. Na reportagem, fontes ressaltaram que o Pegasus permite o monitoramento de empresas e pessoas sem decisão judicial, dependendo apenas da ética de quem controlá-lo.





Ainda segundo o Uol, fontes avaliam que Carlos Bolsonaro pretende reduzir o poder militar na área de inteligência do governo brasileiro e que teria articulado a exclusão do GSI da licitação com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres.



Responsável pela Abin, o GSI é chefiado pelo general Augusto Heleno. Essas mesmas fontes disseram que o filho “02” do presidente quer usar as estruturas do ministério e também da Polícia Federal (PF) para expandir uma “Abin paralela”, onde seria influente.





Procurado pelo portal, o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que o objetivo da licitação é a compra de “ferramenta de busca e consulta de dados em fontes abertas para ser usado, pelo ministério e órgãos de segurança pública, nos trabalhos de enfrentamento ao crime organizado”, e negou que a licitação tenha relação com o Pegasus.





De acordo com a reportagem, que foi publicada na manhã desta quinta-feira (19/5), a equipe teve acesso às propostas de todos os concorrentes do pregão, que ainda estão em sigilo.



Fontes do Sistema Brasileiro de Inteligência (Sisbin) “enfatizaram” que a NSO Group participa da licitação por meio de um revendedor brasileiro.



Procurados a respeito, assessores do gabinete do vereador Carlos Bolsonaro não haviam se pronunciado até o momento da publicação.