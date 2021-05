'Boiada': Moraes desarquiva queixa-crime contra Ricardo Salles por fala

No despacho que desarquiva o caso, Moraes atende pedido da Polícia Federal. A corporação, autorizada pelo magistrado, cumpre mandados de busca e apreensão e de quebra de sigilo contra Salles. As ações foram determinadas sem consulta ao procurador-geral da República, Augusto Aras, o que revela perda de credibilidade do chefe do Ministério Público junto ao Supremo.





A notícia-crime reaberta tinha sido arquivada após parecer de Aras, que disse não entender que existia indício de crime no caso.