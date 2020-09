Salles posta vídeo em carro de boi e internautas reagem: 'Passando a boiada'

(foto: Reprodução/twitter)

Bom domingo a todos ! pic.twitter.com/isFyNc5pUN %u2014 Ricardo Salles MMA (@rsallesmma) September 13, 2020

Veja as reações

do, postou mais um vídeo polêmico em suas redes sociais. Neste domingo (13/9), o ministro usou opara compartilhar umem que aparece em cima de um. Logo atrás vem um trabalhador. Na legenda, Salles deseja um bom domingo a todos.Porém, alguns internautas não reagiram muito bem ao vídeo. Alguns fizeram alusão à fala do ministro na reunião ministerial de 22 de abril, em que ele sugeriu aproveitar a pandemia para deixar a "passar a boiada", ou seja, aprovar no Congresso algumas pautas polêmicas.Vários outros comentários lembram das queimadas no Pantanal e cobram uma atitude do ministro. A região enfrenta a mais severa seca das últimas décadas, junto a queimadas e seca nos rios.Na quarta-feira (9/9), o ministro causou outra polêmica na internet ao compartilhar um vídeo que diz que a Amazônia não está queimando. No vídeo, porém, aparece um mico-leão dourado, espécie típica da Mata Atlântica. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, também compartilhou a publicação.

