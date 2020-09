'Paulo Guedes já perdeu muita influência sobre Bolsonaro', afirma ministro

Inflação alta, puxada pela comida, é o pior imposto sobre os pobres (foto: MARCELLO CASAL JR/ AGÊNCIA BRASIL) Guedes, o Posto Ipiranga, perdeu muito da influência que tinha sobre o chefe do Executivo. Um dos ministros mais próximos do presidente Jair Bolsonaro assegura que seu colega da Economia, Paulo, o Posto Ipiranga, perdeu muito da influência que tinha sobre o chefe do Executivo.





“Nós, que estamos no dia a dia do governo, que falamos diariamente com o presidente, estamos cientes de que Paulo Guedes já não faz tanto a cabeça do chefe”, afirma o ministro. “Diria que a relação entre eles hoje é mediana”, acrescenta.









“Não bastam promessas. É preciso entregar”, diz o mesmo ministro. “Antes da pandemia do novo coronavírus, o ritmo de recuperação vinha aquém do desejado. Com a covid, foi um desastre. O auxílio emergencial reduziu parte dos estragos, mas 2021 e 2022 terão que ser muito bons”, emenda.





A pressão sobre Guedes será maior por causa do risco de volta da inflação diante da disparada dos preços do alimentos. O Ministério da Economia reclamou de uma ação do Ministério da Justiça, que interpelou redes de supermercados pelos reajustes, mas Bolsonaro deu aval ao movimento do ministro André Mendonça.





Se a carestia se estender por muito tempo, o Planalto está certo de que parte do apoio que o presidente conquistou entre a população de mais baixa renda, sobretudo no Nordeste, vai se perder rapidinho. Inflação alta, puxada pela comida, é o pior imposto sobre os pobres. Guedes que se cuide.