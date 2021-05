'Pazuello parece esperar medalha pelo desempenho', comenta Alessandro Vieira

O líder do Cidadania no Senado, Alessandro Vieira (SE), avalia que o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello "parece esperar uma medalha pelo desempenho à frente da Saúde", em depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid nesta quarta-feira (19). "Parece um caso de fracasso que subiu à cabeça", pontuou.



Em publicação no Twitter, Vieira também fez um breve resumo da gestão de Pazuello na Saúde: "Recebeu a pasta com 233 mil casos e 15.633 mortos. Entregou com 11,5 milhões de casos e quase 280 mil mortos".



A CPI colhe na manhã desta quarta-feira o depoimento do ex-ministro. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu habeas corpus ao ex-ministro para que ele tenha o direito de ficar em silêncio na comissão. No entanto, até agora, Pazuello ainda não utilizou o benefício garantido.