CPI da COVID: Pazuello diz que tinha 'amizade simples' com Bolsonaro

Eduardo Pazuello afirmou nesta quarta-feira (19/5) que tinha uma “amizade simples” com o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido). O ex-ministro da Saúde também declarou que queria ter se encontrado mais com o chefe do Executivo federal enquanto esteve à frente do Ministério da Saúde. afirmou nesta quarta-feira (19/5) que tinha uma “” com o(sem partido). Odeclarou que queria ter se encontrado mais com o chefe do Executivo federal enquanto esteve à frente do









Eduardo Pazuello durante depoimento na CPI da COVID (foto: Jefferson Rudy/Senado Federal) Nelson Teich e antecessor de Marcelo Queiroga no Ministério da Saúde, Eduardo Pazuello seria ouvido incialmente em 5 de maio, seguindo a linha do tempo do comando da pasta, mas alegou que estava em isolamento após contato com pessoas com suspeitas de COVID-19. As declarações foram dadas à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, instalada pelo Senado Federal. Sucessor dee antecessor deno, Eduardo Pazuello seria ouvido incialmente em 5 de maio, seguindo a linha do tempo do comando da pasta, mas alegou que estava em isolamento após contato com pessoas com suspeitas de COVID-19.





A CPI da COVID, instalada no Senado em 27 de abril deste ano, apura possíveis ações e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia do coronavírus e repasses de verbas a estados e municípios. Os depoimentos tiveram início em 4 de maio, com Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde.





No dia seguinte, Nelson Teich, sucessor de Mandetta no cargo, depôs. No dia 6 de maio, foi a vez de Marcelo Queiroga, atual ministro da Saúde, prestar depoimento. Em 11 de maio, o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio Barra Torres, depôs.





Fabio Wajngarten, ex-secretário de Comunicação do governo federal, foi ouvido pelos senadores na última quarta-feira (12/5), seguido de Carlos Murillo, ex-presidente da Pfizer no Brasil e atual presidente regional da empresa na América Latina. O boliviano prestou depoimento à CPI na quinta-feira (13/5) da semana passada.





Ernesto Araújo, nessa terça-feira (18/5). Veja, abaixo, a agenda completa da CPI da COVID:



Agenda de depoimentos na CPI

