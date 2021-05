CPI da COVID: Pazuello destaca sua experiência com logística no Exército

Eduardo Pazuello, começou o depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID destacando a experiência logística dele no Exército.



Pazuello esclareceu que, ao longo de sua jornada no Exército, foi adquirindo conhecimento logístico para atuar no comando do Ministério da Saúde. “Durante minha vida no Exército, pude aliar os conhecimentos logísticos e administrativos da formação acadêmica aos novos conhecimentos operacionais alcançados nas especializações que optei como oficial. Tive a oportunidade como coronel de comandar dois batalhões logísticos e, como general, de comandar duas unidades. A grande unidade logística do Exército, a maior de todas, e o grande comando logístico. Cabe ressaltar que nesses comandos, existem estruturas de saúde operacional que vão até o escalão de um hospital de campanha. Estas experiências foram fundamentais para me preparar para o primeiro grande desafio logístico humanitário da minha vida militar”, continuou.

Ex-ministro Eduardo Pazuello na CPI da COVID (foto: Reprodução/Youtube)

“Em fevereiro de 2018, recebi do então presidente da República, senhor Michel Temer, a missão de ser o coordenador operacional das ações interministeriais para conter a crise humanitária causada pelo fluxo de venezuelanos em Roraima, a Operação Acolhida. Tivemos a oportunidade de ajudar mais de 600 mil pessoas que cruzaram a nossa fronteira. Fugiram da fome, da miséria e da violência. Todos em estado de extrema vulnerabilidade. Essa missão foi reconhecida pela Organização das Nações Unidas e suas principais agências como exemplo humanitário para o mundo”, disse, relembrando o Prêmio Nacional de Direitos Humanos que recebeu em 2018.





“Ainda naquele ano, em dezembro, tendo em vista a grave crise que se instaurou em Roraima, o presidente da República decidiu pela intervenção federal naquele estado. Recebi a missão de ser interventor federal, juntamente com o governador eleito, para que pudéssemos discutir a segurança da população e ajudar naquele momento tão conturbado que passava aquele estado da federação”, acrescentou.





O ex-ministro também fez questão de ressaltar sua passagem pelo comando de Manaus, um dos pontos-chave da oitiva de hoje por causa do agravamento da pandemia e falta de oxigênio. “Depois de quase 47 anos da minha entrada no colégio militar de Manaus, fui nomeado comandante da 12ª Região Militar. Foi uma sensação de realização e reconhecimento. Fiquei muito feliz de voltar a Manaus. A 12ª Região Militar é um grande comando sediado em Manaus, responsável pela logística e assuntos administrativos em quatro estados: Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre. Possui sua estrutura, 5 hospitais regionais e todos subordinados diretamente a mim”, afirmou.





Por fim, ele continuou o relato até chegar ao comando do Ministério da Saúde, destacando que o Supremo Tribunal Federal limitou as ações do governo federal. Ele foi, a princípio, chamado para auxiliar na transição de ministros, tendo um prazo de 90 dias. “Ao final de 90 dias, nós reverteríamos para força e no meu caso voltaria para o comando da 12ª Região”, declarou.





Sucessor de Teich e antecessor de Queiroga no Ministério da Saúde, Eduardo Pazuello é o depoente desta quarta-feira (19/5). Inicialmente, ele seria ouvido em 5 de maio, seguindo a linha do tempo do comando da pasta, mas alegou que estava em isolamento após contato com pessoas com suspeitas de COVID-19.





A CPI da COVID, instalada no Senado em 27 de abril deste ano, apura possíveis ações e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia do coronavírus e repasses de verbas a estados e municípios. Os depoimentos tiveram início em 4 de maio, com Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde.





No dia seguinte, Nelson Teich, sucessor de Mandetta no cargo, depôs. Na quinta-feira (6/5), foi a vez de Marcelo Queiroga, atual ministro da Saúde, prestar depoimento. Terça-feira (11/5), o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio Barra Torres, depôs.





Fabio Wajngarten, ex-secretário de Comunicação do governo federal, foi ouvido pelos senadores na quarta-feira (12/5), seguido de Carlos Murillo, ex-presidente da Pfizer no Brasil e atual presidente regional da empresa na América Latina que prestou depoimento na CPI na quinta-feira (13/5).





Nesta semana, a CPI deu início às oitivas com o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, nessa terça-feira (18/5).