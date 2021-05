Bolsonaro: 'Não podem eleger quem faça do Brasil uma Venezuela'

(foto: AFP / Sergio Lima)

Emno Palácio do Planalto nesta terça-feira (18/5), o presidente Jair Bolsonaro fez comentários sobre aspresidenciais do Brasil que acontecerão no ano que vem, e disse que a população precisa ter consciência na hora do voto para não eleger alguém que transforme o país em uma Venezuela ou em uma Argentina , nações que são lideradas por governos de esquerda.