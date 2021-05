Aziz repreende Pazuello na CPI: 'Não vai nos dizer o que perguntar'

Eduardo Pazuello, foi repreendido pelo presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), senador Omar Aziz (PSD-AM), em seu depoimento nesta quarta-feira (19/5). Ele criticou as perguntas feitas pelo relator Renan Calheiros (MDB-AL), e disse que gostaria que não fossem feitas perguntas com respostas simples. O ex-ministro da Saúde,, foi repreendido pelo presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (), senador(PSD-AM), em seu depoimento nesta quarta-feira (19/5). Ele criticou as perguntas feitas pelo relator(MDB-AL), e disse que gostaria que não fossem feitas perguntas com respostas simples.









“Eu acredito que nós temos uma população brasileira toda nos olhando e respostas simplórias sem contextualização, sem a compreensão do que nós estamos falando não vai atender as pessoas que estão nos esperando. Eu vou responder todas as perguntas, sem exceção. Os senhores podem ter a certeza que eu não vou ficar repetindo uma palavra. Eu vim com bastante conteúdo e eu pretendo deixar claro para a população brasileira e a todos os senhores todos os fatos e todas as verdades que aconteceram sob a minha gestão. Então, me desculpe, perguntas com respostas simplórias eu gostaria até que não fossem feitas. Me perguntem coisas com profundidade”, pediu o ex-ministro.

Ex-ministro Eduardo Pazuello e presidente da CPI Omar Aziz (foto: Agência Senado)

Ele foi repreendido por Omar Aziz: “Vossa excelência não vai dizer pra gente o que perguntar ou não. Quem decide isso aqui são os senadores. Vossa excelência está aqui para responder às perguntas dos senadores”, respondeu.





Sucessor de Teich e antecessor de Queiroga no Ministério da Saúde, Eduardo Pazuello é o depoente desta quarta-feira (19/5). Inicialmente, ele seria ouvido em 5 de maio, seguindo a linha do tempo do comando da pasta, mas alegou que estava em isolamento após contato com pessoas com suspeitas de COVID-19.





A CPI da COVID, instalada no Senado em 27 de abril deste ano, apura possíveis ações e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia do coronavírus e repasses de verbas a estados e municípios. Os depoimentos tiveram início em 4 de maio, com Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde.





No dia seguinte, Nelson Teich, sucessor de Mandetta no cargo, depôs. Na quinta-feira (6/5), foi a vez de Marcelo Queiroga, atual ministro da Saúde, prestar depoimento. Terça-feira (11/5), o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio Barra Torres, depôs.





Fabio Wajngarten, ex-secretário de Comunicação do governo federal, foi ouvido pelos senadores na quarta-feira (12/5), seguido de Carlos Murillo, ex-presidente da Pfizer no Brasil e atual presidente regional da empresa na América Latina que prestou depoimento na CPI na quinta-feira (13/5).





Nesta semana, a CPI deu início às oitivas com o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, nessa terça-feira (18/5).