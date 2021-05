CPI da COVID: os memes do depoimento de Ernesto Araújo

Ex- ministro depôs na CPI da COVID nesta terça-feira (foto: Reprodução) ex-ministro das Relações Exteriores do governo Bolsonaro, Ernesto Araújo, depôs como testemunha na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID-19, nesta terça-feira (18/05). Araújo foi chanceler brasileiro de janeiro de 2019 a março deste ano. do governo Bolsonaro,depôs como testemunha nada COVID-19, nesta terça-feira (18/05). Araújo foi chanceler brasileiro de janeiro de 2019 a março deste ano.





Este é o sétimo depoimento à CPI, que apura possíveis ações e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia do coronavírus e repasses de verbas a estados e municípios.

O ex- ministro negou que tenha causado atritos com a China , revelou que deixou o cargo por pressão do Senado Federal e afirmou que o Itamaraty atuou para buscar cloroquina no exterior.





Entretanto, nas redes sociais, o desentendimento do ex-chanceler com a senadora Kátia Abreu (PP-TO) foi um dos tópicos mais comentados do dia.

Em uma fala calorosa, a congressista chamou Ernesto de “negacionista compulsivo” e “bússola que nos direcionou para o caos”.









VOCÊ VIU?



Senadora Kátia Abreu para o ex-chanceler Ernesto Araújo na CPI da COVID: %u201CO senhor é um negacionista compulsivo, omisso. Foi uma bússola que nos direcionou para o caos, para um iceberg, para um naufrágio"



Saiba mais: https://t.co/YTI9Qzcf8M#CPIdaCOVID #CPIdaPandemia pic.twitter.com/q8vAzRQRwv %u2014 Estado de Minas (@em_com) May 18, 2021





O depoimento de Araújo teve início por volta das 9:50 horas da manhã e ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter durante toda a terça-feira.



Com mais de 144 mil tuítes apenas com o nome “Ernesto Araújo” e 117 mil com o nome “Kátia Abreu”, a CPI da COVID foi tópico de discussões, debates políticos e vários memes.

Veja alguns Memes:

Internautas ironizaram a mudança de comportamento do ex- ministro durante o depoimento, porque estaria mais calmo em comparação com as reações que costumava ter online:





No Twitter, internautas ironizam a mudança de comportamento do ex- ministro no depoimento da CPI (foto: Reprodução) No Twitter, internautas ironizam a mudança de comportamento do ex- ministro no depoimento da CPI (foto: Reprodução) Resumo do depoimento do Ernesto Araújo na cpi pic.twitter.com/5ivyZhV2D2 %u2014 Mark Ruffalo Sem Insumos (@ARIELRODRIGO9) May 18, 2021



O comediante Marcelo Adnet também ironizou o ex- ministro com uma narração no estilo de "jogo de futebol" do depoimento. O comediante Marcelo Adnet também ironizou o ex- ministro com uma narração no estilo de "jogo de futebol" do depoimento.





https://t.co/uiKntxDRWx pic.twitter.com/BF1r4GSq6S %u2014 Marcelo Adnet (@MarceloAdnet) May 18, 2021



Outro internauta comparou, em forma de crítica, o simbolo da TV Senado, que transmite os depoimentos da CPI ao vivo, com a plataforma de Streaming Disney +. Outro internauta comparou, em forma de crítica, o simbolo da TV Senado, que transmite os depoimentos da CPI ao vivo, com a plataforma de Streaming Disney +.





pic.twitter.com/dHrE30mAVp %u2014 banhara (@banharaa) May 18, 2021



O bate-boca entre Kátia Abreu e Araújo gerou memes que exaltam a senadora e criticam a reação do ex- ministro. O bate-boca entre Kátia Abreu e Araújo gerou memes que exaltam a senadora e criticam a reação do ex- ministro.



Vestida para Desmatar



Dirigido por Katia Abreu

Roteiro: Senado Federal

Atores: Ernesto Araújo e Renan Calheiros



Sinopse: A psicóloga e fazendeira Katia Abreu se depara com um maluco em sua propriedade querendo impedir a exportação de soja para a China. Ela liga seu trator. pic.twitter.com/2LRzpzwzrZ %u2014 Bora Conversar Política (@BCPolitica) May 18, 2021 A participação de Katia Abreu diante de Ernesto Araújo já se tornou clássico do XVideos em minutos. #CPIdoGenocidio pic.twitter.com/N8UOKMypZf %u2014 Anonymous (@AnonNovidades) May 18, 2021



Um internauta fez uma paródia do meme "já acabou, Jéssica?" - em que duas garotas brigam, mas somente Jéssica agride a outra menina - com a "briga" na CPI: Um internauta fez uma paródia do meme "já acabou, Jéssica?" - em que duas garotas brigam, mas somente Jéssica agride a outra menina - com a "briga" na CPI:

Já outro internauta chama Kátia de "mamacita", em referencia a Karol Conká, cantora que participou do Big Brother Brasil 21.