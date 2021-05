Marcha da família com pautas políticas tem movimento tímido em BH

Cerca de 300 pessoas compareceram à Marcha da Família Cristã pela Liberdade (foto: Túlio Santos/EM/D.A.Press) Em Belo Horizonte, o evento se concentrou na Praça da Liberdade, a partir da 10h30 e trouxe uma diversidade de pautas não relacionadas diretamente à família. Entre as mais evidentes estão o voto impresso e auditável, o fim de todos os lockdowns contra a COVID-19, a rejeição do projeto de lei que pretende liberar o plantio de maconha no país, o apoio ao tratamento imediato (uma alteração para o termo tratamento precoce, que está desgastado) contra o novo coronavírus e o apoio ao presidente.



Em Belo Horizonte, a adesão foi tímida, com cerca de 300 pessoas vestindo camisas nas cores verde e amarelas, bandeiras do Brasil e cartazes com suas reivindicações. No coreto da praça, os manifestantes cantaram e dançaram canções com mensagens religiosas e de apoio a suas reivindicações.