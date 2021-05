Quadro clínico de Bruno Covas é irreversível, diz boletim médico

Bruno Covas, prefeito licenciado de SP (foto: Nelson Almeida/AFP)

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), tem o quadro clínico considerado irreversível pelos médicos que o acompanham. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (14/5), em boletim médico do Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, onde ele está internado.





Diagnosticado com umentre o esôfago e o estômago, o político, de 41 anos, está internado desde 2 de maio deste ano . Ele chegou ao hospital com anemia, mas teve umano sistema digestivo detectada.A doença se espalhou e, neste ano, foram constatadasno fígado e nos ossos. Covas está em um quarto do Sírio-Libanês, recebendo analgésicos e sedativos. Familiares estão ao lado dele.

O quadro clínico fez o tucano se afastar da prefeitura. Licenciado, ele foi substituído pelo vice, Ricardo Nunes (MDB).



Covas tem recebido visitas de aliados. Recentemente, o vice-governador paulista, Ricardo Garcia, foi ao local. Eles exibiram a ficha de filiação de Garcia ao PSDB; Ele deixou o DEM para ingressar nos quadros tucanos.