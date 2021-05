Bruno Covas posta foto no hospital: 'continuo a lutar'

'Sem baixar a cabeça e sem perder minha motivação', escreveu o prefeito licenciado de São Paulo (foto: Reprodução da internet/Instagram)





O prefeito licenciado de São Paulo (SP), Bruno Covas (PSDB), publicou no Instagram uma foto em que aparece sorridente no Hospital Sírio Libanês, onde está internado para o tratamento do câncer.













Aos 41 anos, Covas se trata de um câncer metastático que atinge o sistema digestivo e ossos, e não tem previsão de alta. Ele pediu uma licença de 30 dias e o vice, Ricardo Nunes (MDB) assumiu o Executivo paulistano.





Covas trata um câncer metastático no sistema digestivo que já atingiu os ossos. Em 3 de maio, devido a um quadro de anemia, Covas, foi encaminhado para realização de uma endoscopia. No procedimento, ele foi sedado e intubado.





No exame, os médicos detectaram uma hemorragia, que foi estancada. Por precaução, após o procedimento, ele foi levado à UTI, para recuperação.





O sangramento interrompeu o procedimento combinado de sessões de quimioterapia e imunoterapia que estava marcado para o início do mês. Na UTI, ele recebeu bolsas de sangue como parte do tratamento. Ele saiu da unidade no dia seguinte e foi para o quarto.





Covas combate o câncer desde outubro de 2019 e já chegou a ter tumores na cárdia, fígado e gânglios linfáticos. Ao longo dos tratamento, algumas dessas lesões desapareceram, mas outras surgiram no ossos, prolongando o tratamento. (Com Estadão Conteúdo)