Bruno Covas se licencia da prefeitura de São Paulo para tratar do câncer

(foto: Governo do estado de São Paulo) licenciar do cargo neste domingo (2/5), por tempo indeterminado. O chefe do Executivo local enfrenta um câncer no intestino, que já se espalhou para outros tecidos do corpo. Com o afastamento, o vice-prefeito, Ricardo Nunes (MDB), assume a maior prefeitura do país. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), decidiu sedo cargo neste domingo (2/5), por tempo. O chefe do Executivo local enfrenta um câncer no intestino, que já se espalhou para outros tecidos do corpo. Com o afastamento, o vice-prefeito, Ricardo Nunes (MDB), assume a maior prefeitura do país.









No entanto, no começo deste ano o quadro se agravou. Os médicos afirmam que o quadro de saúde do prefeito exige cuidados. Ricardo Nunes é ligados ao presidente da Câmara Municipal, Milton Leite (DEM) e apoiado pelo governador, João Dória, que mira as eleições de 2022.