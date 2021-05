MDB nacional faz acordo para contemplar diferentes alas do partido em MG

A Executiva nacional doprorrogou, nesta quarta-feira (12/5), o mandato do deputado federalà frente do partido em Minas Gerais até julho de 2022. O vínculo antigo iria até o mesmo mês, porém, de 2021.

A continuação de Newton Júnior no comando da legenda no estado ocorre após resistência de integrantes das bancadas do MDB na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa.No entanto, um acordo foi feito e alguns membros do grupo de oposição ao parlamentar ficarão com cargos na Executiva.