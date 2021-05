Bolsonaro provoca aglomeração novamente ao receber bancada evangélica

Pelo menos 70 congressistas participaram do encontro com o presidente Bolsonaro, muitos sem respeitar o distanciamento social (foto: Marcos Corrêa/PR) Bolsonaro se reuniu na manhã desta quarta-feira (12/05) em um café da manhã no Palácio do Planalto com parlamentares da bancada evangélica no Congresso. Pelo menos 70 congressistas participaram do encontro, muitos sem respeitar o distanciamento social. Diversos convidados dispensaram o uso de máscara e tiraram fotos com o chefe do Executivo.



Entre os presentes, estavam os ministros da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos; da Cidadania, João Roma; das Comunicações, Fábio Faria; da Secretaria-Geral, Onyx Lorenzoni; da Secretaria de Governo, Flávia Arruda; e do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno.Também participaram do encontro o Advogado-Geral da União, ministro André Mendonça (AGU); o deputado federal Marco Feliciano (Republicanos-SP), o deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP); o deputado Cezinha de Madureira (PSD-SP); o deputado Hélio Lopes (PSL-RJ); o senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO); e a deputada Alê Silva (PSL-MG).Na pauta, segundo assessores palacianos, a frente criticou medidas deadotadas por governadores e prefeitos e comentou a CPI da COVID instaurada no Senado.Os parlamentares cobraram, mais uma vez, a escolha de um ministro "terrivelmente evangélico" para a vaga do ministro Marco Aurélio Mello que se aposentará da Suprema Corte em julho.Favorito na disputa para oe com grande apoio dos evangélicos, o ministro da Justiça, André Mendonça, discursou durante o encontro. Sem máscara.