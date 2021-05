Bolsonaro diz que seu governo vai deixar saudades quando terminar mandato

Presidente Jair Bolsonaro afirmou também que falta malícia a alguns ministros (foto: Evaristo Sá/AFP)

O presidente Jaircomentou nesta quarta-feira (12/5) sobre as futuras eleições e eventual. O chefe do Executivo disse que, no futuro, "o governo deixará saudades" por conta do perfil técnico."É um governo que também erra. Mas um governo que, enquanto durar o nosso mandato, vai buscar fazer o melhor para todos. Tenho certeza, um governo que no futuro, não sei se em 2022 ou 2026, vai deixar saudades pelo perfil das pessoas que passaram por ele. E nós temos a obrigação de fazer isso, não é virtude. É o que tem que ser feito", afirmou, durante anúncio da Caixa para investimentos em preservação no Planalto.Ele voltou a mencionar as dificuldades das obrigações como presidente: "É fácil? Não é fácil. Tenho 28 anos de vida parlamentar. É muito difícil fazer a coisa certa. Fazer errado tem os elogios públicos, tem as manchetes dos jornais, mas não é esse o caminho certo".Segundo o presidente, falta 'malícia' a alguns ministros: "É um governo jovem, muitos ministros sem qualquer malícia. Afinal de contas, se era um governo para não fazer nada de errado, para quê ministros maliciosos?".Na ocasião, Bolsonaro destacou também que as reservas indígenas equivalem a duas vezes o tamanho do estado do Espírito Santo."O Brasil é realmente um país fantástico. Nós temos reservas indígenas que equivalem a duas vezes o tamanho do Espírito Santo. Por exemplo, reserva. Temos parques também que equivalem a alguns países da Europa", concluiu.