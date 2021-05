Após dia tenso na CPI, Bolsonaro diz não temer 'absolutamente nada'

Presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer que só Deus pode tirá-lo do cargo (foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

Depoimento

O presidente Jairafirmou nesta quarta-feira (12/5), após o depoimento do ex-secretário de Comunicação do governo Fábio Wajngarten à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID que "não teme absolutamente nada" e que "só Deus" o tira do posto. Declaração ocorreu em evento de anúncio da Caixa para investimentos em preservação no Palácio do Planalto."O governo fez o que pôde. Os que não fizeram nada agora querem atrapalhar o governo. Acredito nas instituições, não temo absolutamente nada e deixo bem claro: Só Deus me tira daqui. Não queremos desafiar ninguém, respeito os demais, mas vão nos respeitar", apontou.Ele também voltou a pedir a aprovação doe disse em recado ao Supremo Tribunal Federal () que "ninguém passará por cima da decisão do parlamento brasileiro" caso a medida passe pelo Congresso e que, futuramente, seu governo deixará saudades por conta do perfil técnico.O relator da CPI da COVID, Renan Calheiros (MDB-AL), afirmou, durante o depoimento do ex-secretário de Comunicação do governo Fábio Wajngarten, que o depoente foi "a primeira pessoa que incrimina o presidente da República (Jair Bolsonaro)".Renan Calheiros chegou a pedir a prisão de Wajngarten, depois de acusá-lo de falar mentiras durante o depoimento.O presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), contudo, disse que não tomaria a iniciativa de determinar a prisão do ex-secretário de Comunicação porque "não é carcereiro" e porque o depoente trouxe a informação de que o governo desprezou uma oferta de vacinas feita pelaem setembro de 2020.