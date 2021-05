Mandetta diz que está pronto para ser candidato ao Planalto em 2022

Ex-ministro não esconde o desejo de ser candidato ao Planalto no próximo ano (foto: Rafael Alves/EM/D.A Press)

Cloroquina

O ex-ministro da Saúdeafirmou, na noite desta sexta-feira (7/5), que está pronto para ser candidato à presidência em 2022. Em entrevista à "CNN Brasil", o médico ortopedista, que é filiado ao(DEM), disse que as situações desão de desgaste e que ambos terão um passado lembrado negativamente pelos brasileiros. Nesse contexto, ele acredita que o surgimento de uma “terceira via” deve ocorrer se esse for o anseio da população e se coloca como possível candidato."Precisa ter um movimento coordenado. O meu nome está aqui, eu não sou candidato de mim. Não posso ser fulanizado. Eu quero um projeto para a gente defender ideias. Se perguntar para mim, você está pronto para defender ideias? Eu estou pronto. Se perguntar para mim: 'Você vai, você tem coragem para ir para aquela que vai ser provavelmente uma das campanhas mais sórdidas, baixas, violentas, invasivas, pelos comentários do presidente e do filho do presidente?' Eu estou pronto", disse.Ele também lembrou que tem todos os requisitos para ser candidato, como o fato de ter mais de 35 anos, ser brasileiro e estar em dia com as obrigações eleitorais. O ex-ministro também afirmou que Bolsonaro não está à altura do cargo, por isso, espera que ele não se reeleja em 2022.Mandetta criticou, ainda, o comportamento do também ex-ministro da Saúde general, ao dizer que ele teve medo de comparecer à CPI da pandemia, no Senado Federal.“Medo de ser inquirido, medo de saber o que vai ser o que é que vai ser revelado das decisões que ele tomou. Ele se submeteu a um papel de retirar as funções do Ministério da Saúde. O primeiro ato dele foi de não divulgar os números. Teve que vir ordem do STF para divulgar números. Ele perdeu a credibilidade na saída”, disparou.Assim como Mandetta, Pazuello foi convocado a depor na CPI da covid no Senado, que investiga ações e omissões do governo federal durante a pandemia. Sob a gestão do general, o Ministério da Saúde recomendou o uso de hidroxicloroquina (medicamento comprovadamente ineficaz contra a covid-19) e foi pressionado tanto por parlamentares do Congresso quanto pela sociedade em geral quando o país chegou ao pior momento da pandemia.Mandetta afirmou que Pazuello tem de explicar porquê fez uma portaria sobre cloroquina “à revelia de qualquer mínima orientação do corpo técnico”. Ele criticou,ainda, o fato de o general ter sido ineficaz nas tratativas de compras de vacinas e acusou o ex-ministro de fazer “um trabalho de baixa qualidade e sempre com muita subserviência".Na última terça-feira, Mandetta revelou à CPI da COVID que o governo tem uma espécie de “assessoria paralela” que conta com o filho do presidente da República, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ). O ex-ministro disse que Carlos participava de reuniões ministeriais e afirmou que o governo pediu ao presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, para mudar a bula da cloroquina para que ela incluísse o tratamento contra a COVID-19.Bolsonaro, por sua vez, respondeu às falas de Mandetta na CPI e o chamou de “canalha”. Na tradicional transmissão de quinta-feira, o presidente imitou, pela segunda vez, uma pessoa com falta de ar por causa da covid-19, para criticar o ex-ministro.“Ser ministro da Saúde de fora é fácil. O Mandetta é aquele cara que condena a cloroquina e fala o quê para você? Fica em casa e, quando estiver sentindo falta de ar, vai para o hospital para fazer o quê? Se não tem remédio comprovado? Para ser intubado”, disse.O Brasil tem, até o momento, 419.114 mortes por COVID-19 confirmadas, de acordo com o Ministério da Saúde. Um estudo da Universidade de Oxford publicado em novembro de 2020 atestou a ineficácia da hidroxicloroquina, ao concluir que as chances de morte em pacientes com covid-19 que receberam o medicamento era maior.Depois de 28 dias da administração do medicamento entre pacientes com COVID-19, 25,7% haviam morrido. Entre os que não receberam o remédio, 23,5% foram a óbito. A Organização Mundial da Saúde também recomenda que o medicamento não seja utilizado contra a virose por ser ineficaz e causar efeitos adversos.